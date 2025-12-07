"لا تقولوا إننا لم نحذركم".. هونغ كونغ تستدعي صحفيين أجانب

استدعى جهاز الأمن القومي في هونغ كونغ ممثلين وصحفيين من بعض المؤسسات الإعلامية الأجنبية أمس السبت لتحذيرهم بشأن تغطية الحريق الذي شبّ في مجمع سكني يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واتهم مسؤول الصحفيين بتشويه سمعة الحكومة، ولم يقدم أمثلة محددة على ذلك. وعقب اللقاء الذي ضم صحيفة نيويورك تايمز ووكالة الأنباء الفرنسية، صدر بيان عن مكتب حماية الأمن القومي على الإنترنت يتهم بعض وسائل الإعلام الأجنبية بـ"تجاهل الحقائق ونشر معلومات كاذبة وتشويه سمعة الحكومة في الإغاثة من الكوارث".

كما قال البيان إن بعض التقارير هاجمت وتدخلت في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأحد، ولم يقدم المسؤولون تفاصيل بشأن ذلك.

وشدد المسؤولون الصينيون على أن الصحفيين الأجانب سيواجهون عواقب إذا رأت الدولة أنهم انتهكوا القانون، وقال أحدهم "لا تقولوا إننا لم نحذركم".

مشاهد توثق اندلاع حريق بأبراج سكنية في هونغ كونغ#فيديو pic.twitter.com/zGbO7T9Xrb — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 26, 2025

تحذيرات قبل يوم من الانتخابات

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشجع فيه حكومة هونغ كونغ السكان على التصويت في الانتخابات التشريعية يوم الأحد المقبل.

وتآكلت الحريات في المدينة منذ إقرار قانون الأمن القومي عام 2020، الذي منح بكين صلاحيات واسعة لتقييد المعارضة، كما جُدد النظام الانتخابي في عام 2021 لضمان تولي "الوطنيين" حصرا المناصب، أي المرشحين المؤيدين للصين.

ويقول محللون إن البيانات الحادة الصادرة عن مكتب الأمن تشير إلى أن السلطات قلقة من أثر كارثة الحريق في تأجيج صراع سياسي داخلي في هونغ كونغ التي اجتاحتها احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019.

تهديد لحرية الصحافة

ووصف المدير التنفيذي لمركز جورجتاون للقانون الآسيوي توماس إي. كيلوغ الاجتماع بأنه "تهديد مباشر لحرية الصحافة في هونغ كونغ"، ويسلط الضوء على الدور المتزايد الذي يلعبه مكتب الأمن القومي الصيني في تنظيم الخطاب العام في هونغ كونغ.

وقال "منذ دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ، تتعرض وسائل الإعلام المحلية للهجوم، لكن هذه الخطوة تُظهر أن بكين تسعى لزيادة الضغط على وسائل الإعلام الدولية أيضا".

وفي الأيام الأخيرة، أصدر المكتب بيانات تحذر مما وصفتها بـ"القوى المعادية للصين" من استغلال حريق مجمع "وانغ فوك كورت" في محاولة لتقويض الاستقرار الاجتماعي، كما قال إن "قوى أجنبية معادية" تسعى إلى إثارة المشاكل للحكومة، مضيفا أن السلطات ستعاقب هذه الأطراف "مهما كانت بعيدة".

يشار إلى أن هناك حالة من التوتر منذ اندلاع الحريق في مجمع سكني مكون من ثمانية أبراج في مجمع وانغ فوك كورت شمالي هونغ كونغ، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 159 شخصا، واعتُبر أسوأ كارثة تشهدها المدينة منذ 75 عاما، وأكثر حرائق المباني السكنية فتكا في العالم منذ عام 1980.