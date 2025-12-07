المصطفى: لدينا الآن أكثر من 500 وسيلة إعلامية تعمل بسوريا

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن سوريا انتقلت من "مملكة الخوف" واعتقال وقتل الصحفيين إلى بلد خال من أي معتقل بسبب رأيه أو منشوراته، مؤكدا عدم وجود صحفيين معتقلين في البلاد، باستثناء حالة واحدة قيد التحقيق.

وفي إيضاح للمفارقات في وضع الصحافة والإعلام في بلاده قبل سقوط نظام بشار الأسد وبعده، أشار المصطفى إلى مقتل أكثر من 700 صحفي خلال الثورة على الأسد بين عامي 2011 و2024.

وبيّن أن أكثر من 500 وسيلة إعلامية تعمل حاليا في سوريا، مضيفا "تلقينا نحو 3 آلاف طلب للحصول على بطاقات صحفية"، مؤكدا العمل على معالجتها وإصدار البطاقات للصحفيين.

وقال "إن وزارة الإعلام انتقلت من وزارة الرقابة إلى وزارة صناعة محتوى إعلامي"، لافتا إلى السعي للعب دور فاعل في عملية صناعة المحتوى.

شاهد اللقطات الختامية لحفل انطلاقة صحيفة الثورة السورية بحلتها الجديدة#صحيفة_الثورة_السورية #فاصلة_جديدة pic.twitter.com/UTSgc8X5yT — صحيفة الثورة السورية (@althawra_sy) December 1, 2025

إعادة بناء "سانا" و"إذاعة دمشق"

وأوضح وزير الإعلام أن الوزارة سعت لتطوير الصحافة، وأعادت بناء وكالة الأنباء السورية (سانا) على أسس جديدة، وأطلقتها في يونيو/حزيران الماضي، كما تطرق إلى إعادة إطلاق صحيفة "الثورة"، مشيرا إلى أنها ستكون منصة رقمية وجريدة ورقية وموقعا إلكترونيا في الوقت ذاته.

وأضاف "ذاهبون باتجاه إعادة إطلاق إذاعة دمشق، باعتبارها إذاعة وطنية"، كما وعد بالإسهام في إعادة إطلاق المؤسسة العربية للإعلان، مشيرا إلى إعادة تعريف المؤسسة لتتحول إلى وكالة إعلانية تتمكن من تحقيق الربح، والقيام بمشاريع تسهم في إزالة ما وصفه بـ"التلوث البصري".

25 مسلسلا ستُصوّر في سوريا

وبشأن الدراما السورية الشهيرة، قال المصطفى إن وزارة الإعلام تمكنت من توطين أكثر من 25 مسلسلا سوف تُصوّر في سوريا، لافتا إلى أنه عدد يفوق ما كان عليه الوضع في عام 2010.

وتتطلع الحكومة لأن تكون البلاد مقرا للصناعة الإعلامية بحسب المصطفى، مشيرا إلى تنفيذ مشروعين إستراتيجيين كبيرين في هذا المجال.

وعن الرؤية الإستراتيجية للوزارة لعام 2026 المقبل، قال الوزير إن الدولة كانت في حالة استثنائية معزولة ومنبوذة وأمامها الكثير من العقبات، وغير قادرة على التفاعل الدولي، لافتا إلى السعي للاستثمار في أنماط جديدة من الإعلام، والانتقال من فكرة الإعلام إلى التواصل وتعزيز الشفافية.

كما أكد سعي الوزارة إلى تنظيم العمل الإعلامي بشكل كبير، وخلق "بيئة صحية للإعلام بدون تنافسية سلبية"، وفق وصف المصطفى، مضيفا أن الوزارة لا تطمح أن يكون لها تدخل مباشر، بقدر ما تريد أن تدير المشهد الإعلامي بطريقة مختلفة.

وتابع: "سننتقل من التركيز على البعد الوطني إلى البعد المحلي، لأنه حاضر وكبير في سوريا"، لافتا إلى أن كل محافظة تضم مجتمعات لها خصوصيتها، وأن هناك تطلعا لإنتاج إعلام يعكس خصوصية هذه المجتمعات.

وتحدث المصطفى عن مساعي تطوير الإعلام الرسمي عبر نقله إلى مفهوم الإعلام العام، إضافة إلى التطلع لإدماج التكنولوجيا الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، في شتى مسائل الصناعة التلفزيونية.