معظمها بالضفة.. 52 انتهاكا إسرائيليا ضد الصحفيين الفلسطينيين الشهر الماضي

سجل مركز مدى الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 52 انتهاكا إسرائيليا، ضد الصحفيين في فلسطين، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح أن الانتهاكات انخفضت بنسبة 36% عن أكتوبر/تشرين الأول الذي شهد 83 انتهاكا إسرائيليا، وعزا ذلك إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ورغم الخروقات الإسرائيلية شبه اليومية لم يوثَق استشهاد أي صحفي خلال الشهر الماضي.

إصابات خطرة بين الصحفيين بالضفة

ووثق "مدى" 9 انتهاكات جسدية ضد الصحفيين والصحفيات، 8 منها وقعت في الضفة الغربية، وأشار إلى تعرض بعض الصحفيين لاعتداءات مركبة أو أكثر من اعتداء خلال أيام قليلة.

وكانت من أشد الانتهاكات الجسدية إصابة مصور قناة الجزيرة فادي ياسين، بعيارين معدنيين في الساقين خلال تغطية وقفة تضامنية نظمها أهالي مخيم "نور شمس" للمطالبة بالعودة إلى منازلهم في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

اللحظات الأولى عقب إصابة مصور الجزيرة فادي ياسين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قدمه بمخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية#فيديو pic.twitter.com/lYjK964E6b — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 18, 2025

ويلي إصابة ياسين من حيث الخطورة -بحسب المركز- إصابة مصورة وكالة رويترز رنين صوافطة بعد تعرضها لاعتداء مباشر وضرب مبرح من قِبل المستوطنين في بلدة بيتا جنوبي محافظة نابلس خلال تغطيتها قطف ثمار الزيتون، مما تسبب بإصابتها بكسر شديد وتفتت في مفصل الكوع الأيمن، تقرر على إثره حاجتها إلى زراعة مفصل صناعي.

بعد نقلها إلى المستشفى.. الصحفية رنين صوافطة تروي تفاصيل اعتداء المستوطنين عليها، خلال تغطيتها قطف ثمار الزيتون على جبل قماص في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية#فيديو pic.twitter.com/zirHuFqEsO — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 8, 2025

وأصيب في الحادثة ذاتها الصحفي مصور وكالة شينخوا الصينية نائل بويطل بكسر في القدم اليمنى، كما أصيب مراسل قناة الجزيرة محمد الأطرش الذي اضطر إلى النزول لواد هربا من وابل الحجارة واعتداءات المستوطنين، مما أدى إلى كسر ساقه وتدمير كاميرته، كما أصيب مصور الجزيرة المرافق لؤي السعيد.

وقال الصحفي ناصر اشتيه، الذي يعمل في وكالة الصور "سوبا إيميجز" (SOPA Images) إن المستوطنين ضربوه بالعصي والحجارة على كتفيه ورقبته وذراعه، مما أدى إلى حدوث تلف أعصاب في الجانب الأيمن من رقبته وجسده.

وفي 27 من الشهر ذاته، اعتدى جنود الاحتلال على مصور قناة الغد شادي جرارعة، ومراسل قناة الفجر يزن حمايل بالضرب بعد احتجازهما خلال التغطية في مدينة طوباس.

الاحتلال يطلق قنابل صوت على الصحفيين ويمنع فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بالضفة | #تقرير: منتصر نصار#الأخبار pic.twitter.com/1EN0rHays4 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 29, 2025

وإلى جانب الانتهاكات الجسدية، رصد مركز مدى 27 حالة لمنع التغطية طالت عددا من الصحفيين والطواقم الإعلامية لأكثر من مرة، خلال تغطية الفعاليات في أنحاء مختلفة من الضفة، لافتا إلى أن 24 حالة منها وقعت في محافظة الخليل.

واحتجزت قوات الاحتلال 7 صحفيين خلال الشهر الماضي. وفي سابقة لم تحدث من قبل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفي المستقل إيهاب العلامي في بلدة "بيت أمر" لمنعه من الخروج وتغطية اقتحام البلدة يوم 20 من الشهر المنصرم.

وقد حذف جنود الاحتلال المواد المصورة عن هاتف الصحفي ياسر ثلجي في البلدة القديمة بمدينة الخليل، ومنعته من تغطية المسيرة الأسبوعية للمستوطنين، كما كرر الجنود الأمر نفسه مع الصحفي مجاهد طبنجة خلال تغطية فعالية لقطف الزيتون شرقي مدينة نابلس.

الخطورة قائمة في غزة

وأصيب الصحفي المتعاون مع وكالة رويترز إبراهيم حجاج بجراح ورضوض في أنحاء مختلفة من جسمه، جراء قصف إسرائيلي استهدف غزيين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، حيث كان يبعد عن المكان 20 مترا فقط، مما أدى لتطاير الحجارة والشظايا وإصابته بجراح في قدمه اليمنى وظهره.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية منشورا تحريضيا عبر صفحتها على منصة إكس ضد الصحفي الفلسطيني في القطاع معتصم دلول، وقالت إنه مقيم في بولندا زاعمة أنه يروج للدعاية الفلسطينية من هناك، واتهمته بالعمل لصالح منظمات إرهابية.

فقد زوجته و3 من أبنائه بالحرب.. الصحفي معتصم دلول يفند مزاعم إسرائيلية بحقه وحملة التشويه التي تستهدفه #الجزيرة_فيديو pic.twitter.com/Dl844kTsE2 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 27, 2025

ونفى دلول -الذي استشهدت زوجته وقضى عدد من أطفاله في قصف استهدف منزله بدايات الحرب- الادعاء، وقال إنه بمثابة تحريض جديد يتعرض له وهو موجود داخل قطاع غزة ولم يغادره، وإنه يقوم بنشر الأخبار التي تجسد معاناة الغزيين، وتأثيرات حرب الإبادة الجماعية عليهم.

وكان هذا التحريض الثاني الذي تعرض له دلول في أقل من شهر، حيث حرض ضده ضباط الاحتلال نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووثق "مدى" تدمير منزلي صحفيين اثنين في غزة جراء القصف الإسرائيلي، إذ لم يعلما عن ذلك إلا خلال الشهر الماضي بعد تمكنهما من العودة لموقعي المنزلين.