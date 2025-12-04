إعلام|الولايات المتحدة الأميركية

أباطرة الإعلام الستة.. يهيمنون على الوعي العالمي ويعززون الولاء لإسرائيل

من اليمين لليسار من اعلى الى اسفل إيلون ماسك لاري إليسون لاري بيج مارك زوكربيرغ سيرجي برين جيف بيزوس
أباطرة الإعلام الستة من اليمين: إيلون ماسك ولاري إليسون ولاري بيج ومارك زوكربيرغ وسيرجي برين وجيف بيزوس (وكالات)
Published On 4/12/2025
|
آخر تحديث: 11:07 (توقيت مكة)

حفظ

لطالما كان استحواذ الأثرياء على منصات التأثير والمؤسسات الصحفية في العالم أمرا شائعا، غير أن قاسما مشتركا يجمع 6 من بين أغنى 10 أشخاص في العالم ممن يسيطرون على كبرى وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، ويتحكمون في هندسة الوعي العالمي، وهو الانحياز والولاء لإسرائيل.

ويرجّح مراقبون تطويع الأباطرة الستة لمؤسساتهم الإعلامية الضخمة لمصلحة تعزيز الدعاية الإسرائيلية في العالم، في حين يتخوف البعض من أن تشكّل الإمبراطوريات الإعلامية نافذة لإسرائيل للوصول إلى البيانات واستخدامها لأغراض متعددة من بينها التجسس.

1-إيلون ماسـك

  • صاحب شركتي تسلا وسبيس إكس والرجل الأغنى في العالم بثروة تقدّر بـ483 مليار دولار.
  • اشترى منصة تويتر قبل 3 أعوام وغيّر اسمها إلى "إكس".
  • روّجت "إكس" للمحتوى السياسي اليميني بشكل واضح، وفق موقع نيمان لاب المتخصص بالشؤون الصحفية.
رئيس الوزراء نتنياهو برفقة الملياردير الأميركي ماسك خلال جولة بمستوطنات غلاف غزة
إيلون ماسك (يسار) إلى جانب نتنياهو (وسط) خلال جولة بمستوطنات غلاف غزة (الجزيرة)
  • زار إسرائيل بعد بدء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة بنحو شهر ونصف، والتقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك لإظهار التأييد له، في أعقاب اتهامه بتضخيم الكراهية المعادية لليهود على منصته "إكس".
  • في يوليو/تموز 2024 أعلن نتنياهو عن لقائه بماسك في واشنطن، وكشف عن بحثهما سبل التعاون التكنولوجي مع إسرائيل.

  • أوقف برنامج الذكاء الاصطناعي "غروك" مؤقتا بعد قوله إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
  • أنشأ "غروكبيديا" لمنافسة موسوعة ويكيبيديا الشهيرة، ووُصفت بعد مراجعة آلاف الصفحات بأنها أداة جديدة لماسك لنشر الدعاية اليمينية المتطرفة، وفق صحيفة غارديان.
  • بعد تيك توك، كانت إكس ثاني منصة أوصى نتنياهو بأهميتها للدعاية الإسرائيلية خلال لقائه مجموعة من المؤثرين الأميركيين في سبتمبر/أيلول الماضي.

2-لاري إيلسـون

  • قطب وادي السيليكون ومؤسس شركة أوراكل العملاقة لإدارة قواعد البيانات، والتي تشغل مركز بيانات وكالة المخابرات المركزية.
  • وُصف قبل أشهر بثاني أغنى رجل في العالم، إذ قاربت ثروته حاجز الـ400 مليار دولار.
  • استحوذ على "سي بي إس"، إحدى الشبكات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة، وأسند رئاسة تحريرها إلى الصحفية باري فايس المعروفة بتأييدها القوي لإسرائيل، وتصف نفسها بأنها "صهيونية متعصبة".
Larry Ellison, chairman of Oracle Corporation, center, speaks as President Donald Trump, left, and Masayoshi Son, SoftBank Group CEO, listen in the Roosevelt Room at the White House, Tuesday, Jan. 21, 2025, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
ترامب مهد الطريق أمام الملياردير إليسون (وسط) ليكون واحدا من بين 6 أثرياء أميركيين يسيطرون على منصة "تيك توك" (أسوشيتد برس)
  • مهد له الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطريق ليكون واحدا من بين 6 أثرياء أميركيين يسيطرون على منصة "تيك توك" عند اكتمال الصفقة.
  • تسعى شركته "باراماونت سكاي دانس" للاستحواذ على "وارنر برذرز ديسكفري"، الشركة الأم لعدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى، من بينها شبكة "سي إن إن"، وقنوات ديسكفري وأستديوهات أفلام، إلى جانب شبكات "إتش بي أو" و"تي إن تي" و"تي بي إس"، ومؤسسات إعلامية وترفيهية أخرى.
FILE - This Jan. 27, 2010, file photo shows Oracle Corp. CEO Larry Ellison speaking at an Oracle and Sun Strategy Update event in Redwood City, Calif. The Golden State Warriors are for sale _ and Ellison has already said he wants to buy the team. (AP Photo/Jeff Chiu, File)
لاري إليسون صاحب أعلى تبرع فردي لمنظمة "أصدقاء الجيش الإسرائيلي" وتربطه علاقة وثيقة مع نتنياهو (أسوشيتد برس)
  • عُرف بدعمه الكبير جدا لإسرائيل، إذ تبرع بنحو 16.6 مليون دولار في حفل التبرع السنوي لمنظمة "أصدقاء الجيش الإسرائيلي" عام 2017، وكان آنذاك أكبر تبرع فردي بتاريخ المنظمة.
  • موّل مشروعات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقيم علاقات شخصية وثيقة مع نتنياهو.
إعلان

3و4-لاري بيـج وسيرجي بريـن

  • يملكان محرك البحث "غوغل" ومنصة الفيديو البارزة يوتيوب.
  • تبلغ ثروة بيج نحو 262 مليار دولار وتقدّر ثروة شريكه برين بـ242 مليار دولار.
FILE - In this Sept. 2, 2008 file photo, Google co-founders Sergey Brin, left, and Larry Page talk during a new conference at Google Inc. headquarters in Mountain View, Calif. Twenty years after Page and Brin set out to organize all of the internet’s information, the search engine they named Google has morphed into a dominating force in smartphones, online video, email, maps and much more. (AP Photo/Paul Sakuma, File)
مؤسسا شركة غوغل سيرجي برين (يسار) ولاري بيج (أسوشيتد برس)
  • تلقت غوغل ويوتيوب من حكومة نتنياهو قرابة 45 مليون دولار ضمن حملة إسرائيلية بدأت في يونيو/حزيران الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي وسعت إلى تبييض جرائم الاحتلال في قطاع غزة وإخفاء مظاهر التجويع، والترويج لدعايته أمام العالم.

  • وافقت شركتا غوغل وأمازون على شروط إسرائيلية تتيح لها التحايل على الأوامر القانونية مقابل توقيع صفقة خدمات سحابية قيمتها 1.2 مليار دولار ضمن مشروع نيمبوس (Nimbus)، بحيث تبلغ الشركتان الحكومة الإسرائيلية بطريقة سرية كلما أُجبرتا على تسليم بيانات تخص إسرائيل بموجب أوامر قضائية في الخارج، لحماية إسرائيل من أي دعاوى قضائية محتملة في أوروبا أو الولايات المتحدة، وفق تحقيق أجرته صحيفة غارديان ووسائل إعلام أخرى.
TEL AVIV, ISRAEL - DECEMBER 10: (ISRAEL OUT) Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the opening of Google's latest start-up for research and development in Israel on December 10, 2012 in Tel Aviv, Israel. Netanyahu appeared at a cabinet meeting this weekend in Jerusalem. (Photo by Kobi Gideon/GPO via Getty Images)
غوغل زودت الجيش الإسرائيلي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي منذ بدء حرب الإبادة على غزة (غيتي)
  • عملت غوغل على تزويد الجيش الإسرائيلي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي منذ الأسابيع الأولى للعدوان على غزة، وفق ما كشفته صحيفة واشنطن بوست الأميركية مطلع العام الجاري.
المصدر: حساب Workers for a Free Palestine على إكس الرابط: https://x.com/Workers4Pal/status/1757387623650197516 Protest outside Google’s London HQ in support of the @NoTechApartheid campaign! Google & Amazon workers are demanding an end to the Project Nimbus contract with Israel, which is complicit in the surveillance & oppression of Palestinians.
مظاهرة أمام مقر غوغل بلندن عام 2024 احتجاجا على مشروع "نيمبوس" (مواقع التواصل)

5-جيـف بيـزوس

  • صاحب شركة أمازون وتبلغ ثروته نحو 241 مليار دولار.
  • يملك صحيفة واشنطن بوست الشهيرة منذ عام 2013، وأجرى تغييرات في بعض أقسامها إرضاء للرئيس ترامب واليمين الأميركي.
  • تملك شركته منصة البث المباشر "تويتش" Twitch، واستحوذت على أستوديو MGM، كما تملك تطبيق الكتب الصوتية المعروف Audible.
  • لا يوجد ما يشير إلى ارتباط جيف بيزوس بإسرائيل علنا، لكن شركته "أمازون" تربطها علاقات تجارية مهمة مع إسرائيل.
Amazon founder Jeff Bezos gestures as he speaks at the main panel of Italian Tech Week 2025 in Turin, Italy October 3, 2025. REUTERS/Remo Casilli
ارتباط جيف بيزوس بإسرائيل لا يوجد ما يشير إليه علنا لكن شركته "أمازون" تربطها علاقات تجارية مهمة مع إسرائيل (رويترز)
  • كشف موقع إنترسبت الأميركي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن وثائق داخلية أظهرت قيام شركة أمازون بتقديم خدمات حوسبة سحابية لعدد من شركات الأسلحة الإسرائيلية والهيئات الحكومية، استخدمت أسلحتها لتدمير غزة، وارتكاب الجرائم خلال الحرب على القطاع، وبيّنت الوثائق أن العلاقة بين الشركة وإسرائيل تتجاوز حدود التزويد التقني العادي، وأظهرت أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركات الأسلحة المملوكة للدولة، و"هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية"، تستخدم مجموعة واسعة من خدمات أمازون.

6-مـارك زوكربيـرغ

  • صاحب شركة "ميتا" التي تضم مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستغرام، واتساب)، وتقدّر ثروته بنحو 217.4 مليار دولار.
  • جاء في المرتبة 28 ضمن قائمة "أكثر 50 يهوديا تأثيرا في العالم" التي نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست بعد عام من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ووصفت الصحيفة زوكربيرغ بأنه "رمز للنجاح الريادي اليهودي".
صحيفة جيروزاليم بوست وصفت الملياردير مارك زوكربيرغ بأنه "رمز للنجاح الريادي اليهودي"
  • حذفت شركة ميتا أكثر من 90 ألف منشور استجابة لطلبات إزالة المحتوى التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة، وفق ما كشفه موقع دروب سايت الأميركي في أبريل/نيسان الماضي.
  • كشف تقرير لموقع "غراي زون" الأميركي في أبريل/نيسان الماضي أن أكثر من 100 جاسوس وجندي سابق في جيش الاحتلال يعملون في شركة "ميتا"، أبرزهم المحامية الأميركية في مجال الحقوق الدولية شيرا أندرسون، وهي رئيسة سياسة الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، وكثير من هؤلاء الجواسيس عملوا في وحدة 8200 الاستخباراتية الإسرائيلية.
إعلان
  • وفقا لتقارير سابقة، اخترقت وحدة 8200 مجموعات واتساب ووضعت أسماء جميع الأعضاء في قوائم استهداف إذا كان أحد الأعضاء يُشتبه بانتمائه لحركة حماس، بغض النظر عن حجم المجموعة أو محتواها.
  • منذ سنوات تتوالى الاتهامات لشركة ميتا بالانحياز إلى إسرائيل، عبر حذف آلاف الصفحات الفلسطينية أو المؤيدة لفلسطين، وحجب المنشورات والصور المناهضة لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة

إعلان