عاصفة التسريحات تضرب إعلام أميركا.. 17 ألف وظيفة تبخرت في 2025

قال موقع "ذا راب" (Thewrap) الأميركي إن قطاع الترفيه والإعلام في الولايات المتحدة شهد في عام 2025 موجة جديدة وقاسية من تسريحات الوظائف، مدفوعة بعمليات الاندماج، والتحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسياسات خفض التكاليف.

وبيّن الموقع المختص بأخبار الترفيه ووسائل الإعلام أن القطاع عاد ليعاني من عام صعب، بعد تراجع طفيف في التسريحات خلال 2024، ففي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، أُلغيت أكثر من 17 ألف وظيفة في مجالات التلفزيون، والسينما، والبث، والصحافة، وخدمات البث الرقمي، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام الماضي.

وقال الموقع إن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحده شهد إعلان أكثر من 71 ألف تسريح في مختلف القطاعات، وهو ثاني أعلى رقم خلال 5 سنوات، وتشير البيانات إلى أن متوسط تسريحات الإعلام السنوية ارتفع من 7305 وظائف بين 2010 و2017 إلى 14 ألفا و298 وظيفة منذ 2018.

الصحافة والإعلام

وعلى صعيد قطاع الأخبار وحده، بما يشمل الإعلام المرئي والرقمي والمطبوع، خسر 2254 وظيفة حتى الآن في 2025، بينها 179 وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني فقط.

ورغم ذلك، فإن إجمالي التسريحات في الأخبار انخفض بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، التي شهدت فقدان 4537 وظيفة.

أسباب التسريحات

وبحسب شركة تشالنجر، كانت إعادة الهيكلة والاندماج السبب الأكثر شيوعا للتسريحات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:

موافقة هيئة الاتصالات الفدرالية في أميركا على اندماج شركتي باراماونت وسكايدانس، مما أدى إلى تسريحات واسعة.

قيام شركة ديزني بتسريح مئات الموظفين ضمن خطة لخفض التكاليف، مع انتقال الجمهور من التلفاز إلى منصات البث.

الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي

وأشار "ذا راب" إلى معاناة المؤسسات الإعلامية الرقمية التي اعتمدت بشكل كبير على محركات البحث وتهيئة المحتوى، إذ أُغلقت بعض المواقع مثل "تين فوغ" (Teen Vogue)، في حين فرضت شركات مثل كوندي ناست وبنسكي ميديا العودة الإلزامية إلى المكاتب، مما أدى إلى استقالات قسرية.

إعلان

كما فقدت "بي بي إس" (PBS) تمويلا فدراليا في عهد الرئيس دونالد ترامب، مما اضطرها إلى تسريح 15% من موظفيها.

وأظهر استطلاع رأي للمنتدى الاقتصادي العالمي أن 41% من الشركات عالميا تتوقع تقليص قواها العاملة خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب الذكاء الاصطناعي، رغم أن العائد الاستثماري الفعلي لأدواته لا يزال دون التوقعات.

في المقابل، من المتوقع أن تتضاعف وظائف التكنولوجيا المرتبطة بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية بحلول 2030.

الاستثناء: اقتصاد صناع المحتوى

ووفق "ذا راب" فإن القطاع الوحيد الذي يشهد نموا هو اقتصاد صناع المحتوى، فبينما انخفض التوظيف في صناعة السينما والتسجيلات الصوتية في ولاية لوس أنجلوس بنسبة 27% بين 2022 و2024، ارتفع التوظيف في اقتصاد المبدعين بنسبة 5%.

الذكاء الاصطناعي والتسريحات

وكان الذكاء الاصطناعي مسؤولا عن إلغاء نحو 55 ألف وظيفة هذا العام، إذ إن شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت سرحت عشرات الآلاف، بالتوازي مع استثمارات ضخمة في أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأصبحت نيويورك أول ولاية أميركية تُلزم الشركات بالإفصاح عندما يكون الذكاء الاصطناعي سببا مباشرا للتسريحات.