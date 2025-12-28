الصحافة ستكون ملاذ الهاربين من ضجيج خوارزميات وسائل التواصل

قال أستاذ الصحافة في جامعة سوفولك الأميركية، جوناس كايزر، إن ثمة فرصة تاريخية للصحافة، لتلبية تطلع الناس إلى الحقيقة، لا سيما مع تدفق وانتشار المحتوى المضلل والزائف والمولد عبر الذكاء الاصطناعي، والذي أفقد وسائل التواصل معناها "الاجتماعي".

وفي مقاله ضمن سلسلة خصصها موقع "نيمان لاب" لاستكشاف مستقبل الصحافة في 2026، أوضح كايزر أنه وفي وقت يحصل فيه أكثر من 50% من الأميركيين على أخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك وتيك توك، تُغرق المنصات نفسها بمحتوى رديء مولّد بالذكاء الاصطناعي، ما يخلق تجربة فوضوية وغير مريحة ومربكة تشبه كابوسا سريع الإيقاع.

وشخّص الكاتب المشهد الفوضوي في مواقع التواصل، إذ يواجه المتابعين منشورات شخصية وأخبار حقيقية محشورة بين مقاطع لأطفال مولّدين بالذكاء الاصطناعي يتحدثون إلى كلاب (تردّ عليهم، بالطبع)، وصور كوارث لم تحدث أصلا، تليها مباشرة إعلانات لمنتجات لا وجود لها، ثم سياسيون يمرّرون الأكاذيب عبر ميمات مستوحاة من أفلام "ستوديو غيبلي".

ويخلص كايزر، وهو باحث مشارك في مركز بيركمان كلاين للإنترنت والمجتمع، إلى أن الخليط غير المحتمل من الحقيقي والمزيف بات يتفاقم بسبب تشجيع شركات التواصل الاجتماعي نفسها لهذا المحتوى، لافتا إلى أن شركة "ميتا" أنشأت منصة كاملة "Vibes" مخصصة لهذا النوع من المحتوى، كما فعلت "أوبن إيه آي" OpenAI الشيئ نفسه.

وتوقع الكاتب في عام 2026 أن تواجه منصات التواصل الاجتماعي مشكلة إمداد حقيقية، مشيرا إلى أن المعروض أصبح مزيفا على نحو متزايد، والمزيف بات من الصعب تمييزه عن الحقيقي، وأن ينسحب ذلك على التعليقات، حيث يتجادل مستخدمون مزيفون مع مزيفين آخرين.

وأضاف "قريبا، ستكون هذه المنصات أشياء كثيرة، لكنها بالتأكيد لن تكون اجتماعية، قد نستمر في التمرير والتصفح لساعات، لكننا على الأرجح لن نستمتع بتجربة يغلب عليها انعدام الأصالة".

ويرى الكاتب أن قرابة 50% من الأميركيين يشعرون بالقلق أكثر من الحماسة تجاه "الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية"، مضيفا أنه ورغم لجوء أكثر من 80% من الصحفيين إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مهنيا، فإنهم قلقون منه بعمق ولأسباب وجيهة.

وفي ظل الضغوط الاقتصادية تحت شعار "الكفاءة"، واعتماد الجمهور المتزايد على نماذج اللغة الكبرى كمحركات بحث ومصادر أخبار، يقدّر كايزر أن عددا من الصحفيين سيفقدون وظائفهم، بينما تظهر وظائف جديدة تتمثل في إدارة مخرجات الذكاء الاصطناعي بدل كتابة القصص، وهو انقلاب مقلق في جوهر المهنة، بحسب الكاتب.

لكن هناك أمل -يستدرك كايزر- فوسائل التواصل الاجتماعي تخلق بنفسها أزمة محتوى في وقت يتوق فيه الناس إلى المجتمع والأصالة والحقيقة، ولن يجدوا ذلك لدى "ميتا" أو "ألفابت" أو "أوبن إيه آي"، لكنهم يمكن أن يجدوه في الصحافة.

وأكد الأستاذ الجامعي على نقاط القوة الأساسية للصحافة، ومنها:-

تعزيز النقاش العام.

تحديد ما الذي يستحق الاهتمام.

تمكين المواطنين من محاسبة السلطة.

وقال: "ليس من قبيل الصدفة أن تحظى الصحافة المحلية بثقة أكبر من الصحافة الوطنية، فجوهر الصحافة المحلية هو المجتمع، لا حروب الاستقطاب الحزبي، إنها عن محطات الصرف الصحي، والمكتبة المحلية، والمسرح المحلي".

ويضيف الكاتب "هذا لا يعني أن الصحافة الوطنية بلا دور"، مؤكدا أن لها دورا مهما، لكن وفي ظل هوس تحسين الظهور في محركات البحث، والارتهان للخوارزميات، ومطاردة الجمهور، وتدخل الحكومات، ابتعدت الصحافة -المحلية والوطنية- عن جوهر ما يجعلها ضرورية، وهذه فرصة نادرة للعودة، بحسب كايزر.

وفي ختام مقاله، أوضح أن العقبة واضحة، قائلا إن الناس لا يدفعون مقابل الصحافة المحلية، لكن الخبر الجيد هو أن نافذة جديدة تُفتح، فمع تبنّي وسائل التواصل الاجتماعي لانعدام الأصالة، ستجد الصحافة المتمحورة حول المجتمع جمهورا متعطشا.