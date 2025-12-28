الجزيرة 360 تفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير بمهرجان في السويد

فاز فيلم "الطبيب الأخير"، للجزيرة 360، بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان السويد للجوائز السينمائية، لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وينقل الفيلم قصة الدكتور أبو صفية وفريقه، وإصرارهم البطولي على تقديم الرعاية الطبية لأكثر من 16 شهرا خلال الحرب على غزة، تحت ضغوط عسكرية ومحاولات متكررة لإخلاء وتدمير مستشفى كمال عدوان الذي كان يديره.

ويستعرض الوثائقي التضحيات الشخصية الجسيمة التي قدمها الطبيب أبو صفية، الذي رفض استغلال جنسيته الأجنبية للمغادرة، فضلا عن فقدانه لعدد كبير من أفراد طقمه الطبي، واستشهاد ابنه إبراهيم وإصابة ابنه الآخر إدريس، وتدمير منزله بالكامل، وصولا إلى لحظة اعتقاله وانقطاع أخباره.

وقالت لجنة تحكيم المهرجان السويدي إن الفيلم يمثل قصة نادرة من الشجاعة والوضوح الأخلاقي، تحول فيه الدكتور أبو صفية إلى رمز للكرامة الإنسانية والمقاومة السلمية، وكان لثباته دور محوري في تمكين نحو 450 ألف فلسطيني من البقاء في مناطقهم ومواجهة التهجير القسري.​