زميلي الصحفي.. لا تسافر قبل الاستعداد رقميا والتأكد من 7 أمور

شددت مؤسسة حرية الصحافة في الولايات المتحدة (FPF) على أهمية استعداد الصحفيين رقميا قبل السفر، بالنظر إلى ما يحملونه من بيانات حساسة قد تتعرض للفقدان أو المصادرة.

وأوصت المؤسسة بجملة من الإجراءات العملية المرتبطة بالأمن الرقمي على الهواتف النقالة والحواسيب، مثل النسخ الاحتياطي والتشفير وتقليل البيانات الحساسة، وإدارة الحسابات بذكاء، قبل موعد السفر.

1/ أثناء تحضير الحقائب

انسخ هاتفك وحاسوبك المحمولين احتياطيا إلى إحدى وسائل التخزين السحابي، مثل "آي كلاود" أو "غوغل درايف" أو "ون درايف" أو إلى قرص صلب خارجي.

حدّث نظام التشغيل والبرامج والتطبيقات.

تأكد من تفعيل حماية كاملة لبيانات جهازك (التشفير)، بحيث لا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون كلمة المرور عبر:

– FileVault على أجهزة ماك.

– BitLocker على بعض أجهزة ويندوز.

– أجهزة Chromebook والهواتف الحديثة مشفّرة افتراضيا.

– يمكن استخدام VeraCrypt كخيار مفتوح المصدر لمن لديه الوقت لتعلمه.

ضع رمز قفل طويلا وغير متوقع لهاتفك، وكلمة مرور قوية لحاسوبك.

2/ قبل الانطلاق بقليل

اطبع تذاكر السفر وأي مستندات تحتاجها، حتى لا تضطر لفتح أجهزتك أثناء التنقل.

سجّل الخروج من البريد الإلكتروني والحسابات الحساسة.

احذف سجل التصفح غير الضروري.

أزل المحادثات الحساسة.

3/ في المطار

أطفئ أجهزتك تماما عند المرور عبر التفتيش، ما يضمن تفعيل التشفير الكامل ويجعل فتح الجهاز مستحيلا دون رمز القفل.

4/ خطوات إضافية (للمحترفين)

مستخدمو 1Password: فعّلوا وضع السفر.

مستخدمو iPhone: اقفلوا التطبيقات الحساسة أو أخفوها.

5/ لتقليل المخاطر إلى الحد الأقصى

يمكنك إعادة ضبط المصنع لهاتفك أو حاسوبك وإعادة بنائهما من الصفر.

أو -خيار أسرع لكن أكثر خطورة- حذف البيانات الحساسة، بدلا من إعادة تهيئة الهاتف أو الحاسوب من الصفر، مثل: رسائل ومحادثات خاصة (واتساب، سيغنال، إيميل)، ملفات عمل أو تحقيقات، صور أو فيديوهات خاصة، معلومات مصادر صحفية، سجل التصفح أو كلمات مرور محفوظة، تطبيقات عمل حساسة.

أو استخدام جهاز ثانٍ مخصص للسفر إن كان ذلك ممكنا.

6/ أيا كان خيارك

حضّر قائمة بالتطبيقات الضرورية، مثل:

إعلان

مدير كلمات المرور

تطبيق التحقق الثنائي

متصفح الإنترنت

VPN

تطبيقات المراسلة والاتصال الآمن

تطبيقات السفر (شركات الطيران، النقل، إلخ)

7/ إذا بدأت من الصفر أو باستخدام جهاز ثان

حدّث نظام التشغيل أولا، ونزّل التطبيقات من مصادر موثوق بها، وتحقق من إعدادات الخصوصية، ومن الأفضل تجربة هذه الحسابات والتطبيقات مسبقا لتجنب أي مفاجآت أثناء السفر.

أما إذا اخترت حذف البيانات الحساسة فقط، فراجع جهازك بعناية، واحذف الملفات والصور والتطبيقات وسجلات التصفح والمحادثات، وتأكد من تفريغ سلة المهملات و"المحذوفات مؤخرا".