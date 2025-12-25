5 أمور تحسم شكل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والإعلام في 2026

خلص موقع "ّذا كوبايلوت" إلى أن عام 2026 سيكون مفصليا في علاقة الذكاء الاصطناعي بالإعلام، لا سيما مع المعارك القانونية بين المؤسسات الإخبارية وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن حقوق نشر المحتوى، بالإضافة إلى تزايد الاعتماد عليه في غرف الأخبار، مع التأكيد بأنه أسهم في تعزيز قيمة الأصالة البشرية.

وفي تقرير تناول 5 أمور أساسية ستحسم شكل العلاقة، أوضح الموقع أن 4 من أصل 5 توقعات تحققت في العام الماضي، وهي انتشار التجارب الصوتية مثل الملخصات الصوتية في أداة الذكاء الاصطناعي "نوت بوك إل إم" (NotebookLM) من شركة غوغل، بالإضافة إلى زيادة التركيز على ترخيص المحتوى، وقبول أوسع للمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، واستخدام الناشرين أدواتهم الخاصة للتلخيص والدردشة.

وأكد أن التوقعات لهذا العام أصعب، فبينما تقدمت اتجاهات مثل تبنّي الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار، جاءت صدمات غير متوقعة، مثل تشدد "كلاود فلير" (Cloudflare) ضد زحف الذكاء الاصطناعي إلى محتوى الناشرين دون مقابل.

وتاليا المحاور الخمسة التي ستقرر مصير العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والإعلام في نظر "ذا كوبايلوت":-

1. أزمة حقوق النشر

وتتراكم الدعاوى القضائية، في حين يبقى الأمر الجوهري بلا حسم، وهو أن الناشرين يريدون تعويضا عن استخدام محتواهم، وشركات الذكاء الاصطناعي تتمسك بمبدأ "الاستخدام العادل"، فصفقات الترخيص تتوسع، لكنها لا تحل الصراع بل تؤجله.

وأوضح الموقع أن كثيرا من الناشرين باتوا يرون أن الذكاء الاصطناعي لا "يكشط" المحتوى فقط، بل يستفيد منه مجانا، لذا بدؤوا بحظر الزواحف الآلية (طرق آلية للوصول إلى الأخبار والمحتوى)، معلقا "هذا منطقي للناشرين، لكنه مدمر لمنتجات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على أحدث البيانات".

لكن ذلك لا ينطبق على شركة غوغل، لأنها تستخدم الزاحف نفسه للبحث والذكاء الاصطناعي، ولا يمكن للناشرين حظر بحث غوغل، وهذا يمنحه أفضلية كبيرة، في حين تواجه شركات مثل (OpenAI) و(Perplexity) ضغوطا قانونية متزايدة.

2. انتقال تركيز غرف الأخبار من الكفاءة إلى الإيرادات

وبيّن "ذا كوبايلوت" أن التحدي بالنسبة لغرف الأخبار قبل عام كان السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي، أما اليوم فيتحول التركيز نحو تحقيق الدخل، مشيرا إلى إطلاق منتجات، مثل "وكيل Time الذكي"، قادرة على التأثير فعليا في العائدات.

وقال الموقع إن نجاح التجربة من عدمه غير واضح، لافتا إلى أن الطريق من عرض تقني جذاب إلى إيرادات مستدامة طويل ومعقد، وغالبا محفوف بصراعات داخلية، لكن الإغراء كبير والضغط أكبر، ما يعني أن التجربة ستستمر.

3. عودة العلاقات العامة بنسخة أخف وأسرع

كان يُعتقد أن "التواصل المباشر" سيقضي على الحاجة إلى العلاقات العامة، لأن الشركات ستتمكن من التواصل مباشرة مع الجمهور، غير أن الذكاء الاصطناعي أعاد إحياء هذه الحاجة، إذ تبحث محركات الذكاء الاصطناعي عن المصداقية عبر مصادر متعددة، لا مصدر واحد، ما يجعل الانتشار الواسع حتى في مواقع صغيرة أكثر قيمة.

في الوقت نفسه، يضغط الذكاء الاصطناعي على تكاليف العلاقات العامة، إذ يطالب العملاء باستخدامه لتقليل النفقات، فالنتيجة أن الذكاء الاصطناعي زاد أهمية العلاقات العامة من حيث التأثير، لكنه قلّص هامشها من حيث الوقت والتكلفة.

4. عودة الأصالة البشرية

وكان الخوف الأساسي -وفق "ذا كوبايلوت- يتمثل باستبدال نصوص آلية بالصحافة، لكن ذلك لم يحدث، لأن الكاتب جزء من المنتج، والقراء لا يستهلكون المعلومات فقط، بل يبنون علاقة مع من يقدمها.

والمفارقة أن الذكاء الاصطناعي قد يعزز هذه الأصالة بدل أن يقضي عليها، خاصة في الفيديو والصيغ الجديدة، لا سيما مع خفض تكاليف الإنتاج، وتمكين التوسع إلى منصات جديدة دون الحاجة إلى كلف باهظة، مما سيعزز الوصول إلى الجماهير.

5. الرهان على الجمهور

ويرى الموقع أنه حتى لو لم تصل المواقع الإخبارية إلى ما يعرف بـ"غوغل صفر"، فإن الاعتماد على محركات البحث بات مخاطرة، ولذلك سيواصل الناشرون التركيز على العلاقات المباشرة، عبر التطبيقات، والنشرات البريدية، والاشتراكات، وتنظيم الفعاليات والأحداث الحية.

وأضاف أن التحدي يتمثل بتنافس الجميع على الأمر نفسه، موضحا أن امتلاك الجمهور هو الإستراتيجية، لكن التميّز هو المعركة.