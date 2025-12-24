مليارديرات ضد فلسطين.. هكذا يتحكمون بما نشاهده على تيك توك

حذر الكاتب الأميركي سنجيف بيري من أن صفقة بيع تيك توك التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تهديد الخطاب الحر والصادق بشأن الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وعبر مقاله على موقع إنترسبت الأميركي، دعا الكاتب المستخدمين إلى الاحتجاج ضد ما سيكون على الأرجح فرضا للرقابة على الأصوات المنتقدة لإسرائيل.

وبموجب الصفقة المعلنة، ستنقل شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة تيك توك، السيطرة على خوارزمية التطبيق وعملياتها الأخرى في الولايات المتحدة إلى اتحاد مستثمرين جديد بقيادة شركة التكنولوجيا الأميركية أوراكل.

ونبّه بيري، وهو محلل السياسة الخارجية ومدافع عن حقوق الإنسان، إلى أن الصفقة ستمنح أعضاء مجلس إدارة أوراكل، المليارديرات المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاري إليسون وسافرا كاتز، سلطة فرض أجندتهم المعادية للفلسطينيين على المحتوى الذي يشاهده مستخدمو تيك توك.

وأشار الكاتب إلى أن معظم المؤسسات الإعلامية الأميركية تجاهلت في تغطيتها لصفقة تيك توك الأجندة المعادية للفلسطينيين لأكبر المستثمرين، مضيفا أن التطبيق ساعد مئات الملايين من المستخدمين على رؤية الواقع القبيح لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة.

وحذر من أن شركة تيك توك في أميركا ستمنع المستخدمين من رؤية الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها حليف رئيسي للولايات المتحدة.

إليسون وكاتز والعلاقة العميقة مع إسرائيل

وقال بيري إن إليسون وكاتز لديهما سجل موثق في دعم إسرائيل وجيشها، إذ كان إليسون أحد كبار المتبرعين للجيش الإسرائيلي في عام 2017، وتبرع بمبلغ 16.6 مليون دولار لمنظمة أصدقاء قوات الدفاع الإسرائيلية، كما أنه أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

إعلان

أما كاتز، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل في سبتمبر/أيلول الماضي، فقد كان صريحا جدا بشأن الأجندة الأيديولوجية للشركة، بحسب الكاتب، إذ قال الملياردير الإسرائيلي الأميركي أثناء افتتاح مركز بيانات أوراكل الجديد في القدس في عام 2021: "أنا أحب موظفيّ، وإذا كانوا لا يتفقون مع مهمتنا في دعم دولة إسرائيل فربما نحن لسنا الشركة المناسبة لهم. لاري وأنا ملتزمان علنا تجاه إسرائيل ونكرس وقتنا الشخصي لهذا البلد، ولا ينبغي أن يفاجئ ذلك أحدا".

تيك توك غيّر الرأي العام الأميركي لمصلحة غزة

وبيّن الكاتب أن تيك توك لعب دورا مهما في التغيير الجذري بالرأي العام الأميركي بشأن إسرائيل، خاصة بين الشباب، مضيفا "ولهذا السبب أدان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) عملية البيع باعتبارها محاولة يائسة لإسكات الشباب الأميركي".

وتساءل عما إذا كان الناخبون الأميركيون سيتمكنون في المستقبل من مشاهدة ما يفعله الجيش الإسرائيلي بالفلسطينيين أم لا، إذ شاهد مستخدمو تيك توك مقاطع فيديو غير مفلترة للهجمات المروعة التي شنتها إسرائيل، في وقت ركزت فيه العديد من وسائل الإعلام الرئيسية على تغطية حرب إسرائيل في غزة بطريقة متواضعة، وفق وصف الكاتب.

وأظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في مارس/آذار الماضي أن نسبة عدم التأييد لإسرائيل بين الجمهوريين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما ارتفعت من 35 إلى 50%، كما ارتفعت النسبة بين الديمقراطيين بنحو 10 نقاط مئوية لتصل إلى 71%.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سيينا في سبتمبر/أيلول الماضي أن 54% من الديمقراطيين قالوا إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، بينما أعرب 13% فقط عن تعاطفهم مع إسرائيل.

نتنياهو يبدي اهتمامه بالصفقة

وأوضح نتنياهو أنه يدرك عواقب الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف مؤخرا بيع تيك توك بأنه "أهم عملية شراء" وأمل أن تتحقق الصفقة. ويرى نتنياهو أن السيطرة على تيك توك جزء من إستراتيجية إسرائيل العسكرية، ويضيف: "عليك أن تقاتل بالأسلحة التي تنطبق على ساحة المعركة، وأحد أهمها هو وسائل التواصل الاجتماعي".

وستنشئ الاتفاقية الجديدة، والتي من المقرر إبرامها في 22 يناير/كانون الثاني المقبل، مشروعا مشتركا جديدا ومنفصلا لتيك توك، وسيتحكم المستثمرون بموجب الاتفاقية في بيانات المستخدمين الأميركيين وخوارزمية التطبيق.

ووفقا للتقارير، فإن ما يزيد قليلا على 80% من الشركة الجديدة سيكون مملوكا لمستثمرين من بينهم أوراكل، ومجموعة الاستثمار الخاص Silver Lake وMGX، وستحتفظ "بايت دانس" بحصة تبلغ 19.9%.

لحظة حاسمة

وركزت المبررات الرسمية للصفقة على منع مراقبة الحكومة الصينية لمستخدمي تيك توك، لكن بعض المسؤولين الأميركيين المنتخبين كانوا أكثر صدقا وأشاروا إلى الدعم الساحق لفلسطين في تطبيق تيك توك مقارنة بمواقع التواصل الأخرى، بحسب الكاتب.

وحثّ بيري المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة على العمل على تحدي الجهد الرقابي الذي تقره الحكومة الأميركية وعكسه، من خلال دعوة أعضاء الكونغرس الحاليين واللاحقين، وكذلك الإدارات المستقبلية للبيت الأبيض، إلى إلغاء السيطرة الخطيرة على وسائل الإعلام.

إعلان

وقال إن سيطرة عائلة إليسون على تيك توك وباراماونت وربما على وسائل إعلام ضخمة أخرى في المستقبل تشكل تهديدا للخطاب العام الحر والمفتوح بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولا سيما الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

وخلص الكاتب إلى أن نقل خوارزمية تيك توك من "بايت دانس" إلى أوراكل يعني أن محتوى التطبيق سيتحول من سيطرة شركة تخضع لنفوذ الحكومة الصينية التي ترتكب إبادة جماعية ضد الأويغور إلى الخضوع لسيطرة مستثمرين أميركيين يريدون إسكات مستخدمي تيك توك المعارضين للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.