غزة غراد للجزيرة الوثائقية يفوز بجائزة أفضل فيلم حقوقي

حصد فيلم "غزة غراد" جائزة أفضل فيلم حقوقي في ختام فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان كرامة سينما الإنسان في الأردن، تقديرا لقيمته الفنية وطرحه الإنساني العميق لقضايا الحرب والاقتلاع القسري.

ويقدّم الفيلم، الذي أنتجته قناة الجزيرة الوثائقية، شهادة بصرية مؤثرة عن معاناة عائلة فلسطينية اضطرت للفرار من حي تل الهوا في غزة تحت القصف، قبل أن تمتد رحلتها الشاقة من جنوب القطاع وصولا إلى مدينة فولغوغراد الروسية.

ومن خلال هذه السردية، يرسم العمل مفارقة مؤلمة بين دمار غزة اليوم وذاكرة الصمود التاريخي لمدينة ستالينغراد (فولغوغراد).

ويشكّل هذا التتويج إضافة جديدة لمسار الفيلم، ويعكس الحضور المتنامي لإنتاجات الجزيرة الوثائقية على خارطة المهرجانات الحقوقية والسينمائية العربية، ودورها في دعم الأفلام التي توظّف السينما كأداة للذاكرة والشهادة الإنسانية.