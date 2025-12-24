ثمن الحقيقة في "بلد الحريات".. لماذا يقبل صحفيو أميركا على تدريبات السلامة؟

رصدت مؤسسة حرية الصحافة تصاعدا لافتا في الاعتداءات على الصحفيين في الولايات المتحدة خلال عام 2025. وبيّنت المؤسسة، وهي منظمة غير ربحية، أن الصحافة الأميركية تعرضت في عهد الرئيس دونالد ترامب خلال العام الجاري لعدد من الاعتداءات يعادل مجموع ما تعرضت له في السنوات الثلاث السابقة.

وقالت إن معظم الصحفيين والمصورين الذين تعرضوا للاعتداء على يد مسؤولي إنفاذ القانون كانوا يغطون الاحتجاجات على مساعي إدارة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وانتقد ترامب مرارا وتكرارا وسائل الإعلام الأميركية الرئيسية، واتهمها دون أساس بالكذب عليه وعلى سياساته، كما أقدم على إهانة عدة صحفيين مرارا وتكرارا في المؤتمرات والأماكن العامة.

وقال لارس ويلنات، الأستاذ بجامعة سيراكيوز الذي يدرس تأثير الاستقطاب السياسي على تصورات الصحفيين، "عندما يقدم الرئيس نموذجا للسخرية ونزع الشرعية، فإنه يشير إلى مؤيديه بأن الصحفيين أهداف مشروعة، هذا التحول مهم، لأن العنف يصبح تبريره أسهل بمجرد أن يُنظر إلى الصحفيين على أنهم مقاتلون سياسيون، وليسوا مراقبين محايدين".

وفي عام 2025، احتج الملايين على ما اعتبروها إجراءات استبدادية من قبل الإدارة، والقيام بعمليات ترحيل للمهاجرين دون اتباع الإجراءات القانونية.

وبدلا من السعي الظاهري لضبط الحشود، استخدمت قوات إنفاذ القانون في بعض الأحيان الهراوات عشوائيا أو أطلقت النار على الصحفيين، رغم وضوح غاية وجودهم لتوثيق الأحداث، وفقا للصحفيين الذين تعرضوا للضرب.

170 اعتداء على صحفيين بأميركا في 2025

ووثقت مؤسسة حرية الصحافة -التي أطلقت أداة لتتبع الحوادث- 170 اعتداء على صحفيين، وقع معظمها في احتجاجات تتعلق بسياسات الإدارة في مجال الهجرة خلال العام الجاري، في حين وثقت بين عامي 2022 و2024 ما مجموعه 175 اعتداء.

وقالت ستيفاني سوغارز، معدّة تقرير المؤسسة الأخير: "لقد وجدنا بشكل روتيني منذ إطلاق أداة التتبع عام 2017 أن الاحتجاجات هي أخطر مكان للصحفيين في الولايات المتحدة".

وفي حين أن ترامب وصف الصحفيين بـ"أعداء الشعب"، يصعب تحديد إذا ما كانت هناك علاقة مباشرة بين خطابه وزيادة الاعتداءات، بحسب سوغارز.

وكانت رافين جيري، وهي صحفية من شيكاغو، تغطي احتجاجا في سبتمبر/أيلول خارج مركز احتجاز برودفيو عندما أطلق ضابط من إدارة الهجرة والجمارك كرة فلفل أصابت وجهها.

وقالت جيري التي كانت ترتدي بطاقة صحفية: "كان كثيرون يروننا صحفيين منذ أسابيع، لذا كانوا يعلمون بالتأكيد أنهم يطلقون النار على صحفيين".

ورفعت جيري وزملاؤها الصحفيون ومنظمات صحفية ومتظاهرون دعوى جماعية ضد إدارة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي، من بين جهات أخرى، بدعوى أن المدعى عليهم انتهكوا حقوقهم في جمع الأخبار بموجب التعديل الأول للدستور.

ارتفاع الطلب على تدريبات السلامة

وفي سياق متصل، قالت لجنة حماية الصحفيين إنها درّبت عددا قياسيا من الصحفيين على إجراءات السلامة، استجابة لتدهور حرية الصحافة في الولايات المتحدة.

وقالت جودي جينسبيرغ، الرئيسة التنفيذية للجنة الدولية، إن "تزايد العداء في البيئة السياسية المحلية تجاه الصحفيين أدى إلى زيادة الطلب على التدريب على السلامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وفي بداية العام، نشرت اللجنة تقريرا خاصا بعنوان "أجراس الإنذار: الأيام الـ100 الأولى لإدارة ترامب"، وثق التغيير السريع في حريات وسائل الإعلام في بداية ولاية ترامب الثانية.

ومع استمرار التهديدات التي تواجه الصحافة، تابعت لجنة حماية الصحفيين قضية ماريو جيفارا، وهو صحفي احتجزته إدارة الهجرة والجمارك بسبب تقاريره الصحفية.

واحتُجز جيفارا لأكثر من 100 يوم قبل أن يُرحّل إلى السلفادور، على الرغم من أنه كان موجودا في الولايات المتحدة بشكل قانوني وقت اعتقاله، وفق اللجنة.

وقالت اللجنة إن صحفيا آخر كان قد طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة بسبب تغطيته لأخبار معسكرات اعتقال الأويغور في الصين، احتُجز من الدائرة نفسها.

وهاتان أول حالتين لصحفيين كانا مقيمين في البلاد بشكل قانوني وقت اعتقالهما، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة لم تعد ملاذا آمنا للصحفيين كما كانت في الماضي، وفق اللجنة.

وبينت لجنة حماية الصحفيين أن تزايد الاضطرابات المدنية ردا على التغييرات في سياسة الهجرة الفدرالية، فضلا عن الحرب الإسرائيلية على غزة، أدت إلى تراجع مستوى الأمان في ظروف عمل الصحفيين في الولايات المتحدة.

واستجابة لهذه التهديدات المتصاعدة، دربت اللجنة قرابة ألف صحفي يعملون في جميع أنحاء البلاد عام 2025، مما عزز مهاراتهم في مجال السلامة وقدرتهم على الاستجابة لبيئة سياسية محلية تزداد عدائية.