برنامج "60 دقيقة" يسحب تقريرا انتقد ترامب وتناول تعذيب المهاجرين

TECOLUCA, EL SALVADOR - DECEMBER 15: Inmates return to their cell after a medical checkup at the CECOT (Counter Terrorism Confinement Center) on December 15, 2025 in Tecoluca, El Salvador. CECOT gained notoriety in 2025 when the Trump administration began its controversial policy of deporting people to El Salvador who they claimed were members of the Venezuelan criminal organization Tren De Aragua, and Mara Salvatrucha (MS-13), a gang whose members are historically Salvadoran. In 2023 El Salvador opened Latin America's largest prison as part of President Nayib Bukele's plan to fight gangs. The government says some 20,000 gang members are being held at the mega-prison, which has a capacity of 40,000. (Photo by John Moore/Getty Images)
التقرير المحظور أوضح أن المهاجرين المرحلين قُيدوا بالأغلال وسُلموا إلى سجن سيكوت، وأنهم عانوا 4 أشهر من الجحيم (غيتي)
Published On 23/12/2025
آخر تحديث: 13:54 (توقيت مكة)

اندلعت معركة داخلية في شبكة "سي بي إس نيوز" بشأن تقرير لبرنامج "60 دقيقة" ينتقد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد حظره من البث، حيث أرجع أحد الصحفيين الحظر إلى أسباب سياسية، بينما قالت رئيسة قسم الأخبار باري فايس إن التقرير "لم يقدم أي إضافة".

وقبل ساعتين من موعد بث البرنامج الشهير الأحد، أعلنت الشبكة أن التقرير الذي تناول إفادة عدد من المهاجرين الذين احتجزوا في سجن "سيكوت" سيئ السمعة في السلفادور بشأن ظروف التعذيب والوحشية التي واجهوها في السجن، لن يكون جزءا من البرنامج.

ومركز الاحتجاز الضخم، المعروف باسم "سيكوت" هو أكبر سجن في أميركا اللاتينية، ويتسع لـ 40 ألف سجين، وفي مارس/آذار الماضي، أبرمت إدارة ترامب اتفاقا مع السلفادور لإرسال أكثر من 250 مهاجرا فنزويليا إلى هناك، اتهمتهم بالإرهاب والانتماء إلى عصابات.

وظهرت قصص مروعة عن الانتهاكات التي واجهها المهاجرون هناك، حيث وصف محامو بعض المُفرج عنهم الظروف في السجن بأنها "تعذيب بموافقة الدولة".

وقالت الصحفية شارين ألفونسي التي أعدّت التقرير إن القصة صحيحة من الناحية الواقعية ووافق عليها محامو الشبكة وقسم المعايير التابع لها، لكن إدارة ترامب رفضت التعليق على القصة، وكتبت ألفونسي في رسالة بريد إلكتروني: "في رأيي، سحب التقرير الآن بعد اجتيازه كل الفحوصات الداخلية الصارمة ليس قرارا تحريريا، بل سياسي".

TECOLUCA, EL SALVADOR - DECEMBER 15: Salvadorian troops guard the exterior of CECOT (Counter Terrorism Confinement Center) where thousands of accused gang members are imprisoned on December 15, 2025 in Tecoluca, El Salvador. CECOT gained notoriety in 2025 when the Trump administration began its controversial policy of deporting people to El Salvador who they claimed were members of the Venezuelan criminal organization Tren De Aragua, and Mara Salvatrucha (MS-13), a gang whose members are historically Salvadoran. In 2023 El Salvador opened Latin America's largest prison as part of President Nayib Bukele's plan to fight gangs. The government says some 20,000 gang members are being held at the mega-prison, which has a capacity of 40,000. (Photo by John Moore/Getty Images)
"سيكوت" أكبر سجن في أميركا اللاتينية ويتسع لـ 40 ألف سجين (غيتي)

وأبدت فايس، التي عُيّنت رئيسة لقسم الأخبار في أكتوبر/تشرين الأول والمعروفة بتأييدها القوي لإسرائيل، استياءها، وقالت إن تقرير ألفونسي قدم شهادة قوية عن التعذيب في سجن "سكوت"، لكن صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلامية أخرى قامت بعمل مماثل، مضيفة "لنشر تقرير عن هذا الموضوع بعد شهرين، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد وأن نتمكن من تسجيل تصريحات المسؤولين الرئيسيين وتصويرهم عبر الكاميرا".

ولم يكن واضحا ما إذا كان قد طُلب مشاركة فايس في الحصول على تعليق من إدارة ترامب، وبحسب تقارير، ساعدت فايس البرنامج الإخباري في ترتيب مقابلات مع جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في الخريف الماضي لمناقشة جهود ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وأجرت نورا أودونيل مقابلة مع ترامب نفسه في برنامج "60 دقيقة" الذي بُث في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبدأت مقدمة العرض التمهيدي للحلقة بالقول: "اعتقد المرحلون أنهم متجهون من الولايات المتحدة إلى فنزويلا، لكن بدلا من ذلك قُيدوا بالأغلال وعُرضوا أمام الكاميرات وسُلموا إلى معتقل سيكوت، حيث أخبروا برنامج 60 دقيقة أنهم عانوا 4 أشهر من الجحيم".

وقالت ألفونسي إن فريقها طلب تعليقا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي، مضيفة "إذا أصبح رفض الإدارة المشاركة سببا وجيها لإلغاء قصة ما، فإننا نكون قد منحناهم فعليا (مفتاح إيقاف) لأي تقرير يجدونه غير ملائم".

وزادت معدّة التقرير "لقد قمنا بالترويج لهذه القصة على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة أيام، عندما لا تُبث دون تفسير موثوق، سيعتبر الجمهور ذلك رقابة مؤسسية. نحن نضحي بسمعة 50 عاما من (المعيار الذهبي) مقابل أسبوع واحد من الهدوء السياسي".

ويذكر أن ترامب انتقد البرنامج بشدة، إذ رفض منحه مقابلة قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ثم رفع دعوى قضائية ضد الشبكة واتهمها بتعديل حلقة من البرنامج لصالح منافسته في الانتخابات كامالا هاريس.

FILE - The CBS logo at the entrance to its headquarters, in New York Dec. 6, 2018. (AP Photo/Mark Lennihan, File)
تعليق بث التقرير تزامن مع مساعي الملياردير لاري إليسون مالك "سي بي سي" للاستحواذ على "وارنر براذرز" وهي صفقة تتطلب موافقة إدارة ترامب (أسوشيتد برس)

ووافقت باراماونت، الشركة الأم لشبكة "سي بي إس"، على تسوية الدعوى القضائية بدفع 16 مليون دولار لترامب الصيف الماضي.

ويأتي تعليق بث التقرير في الوقت الذي أطلق فيه الملياردير لاري إليسون، الذي يدير ابنه ديفيد الشركة الأم لشبكة "سي بي سي"، عرضا عدائيا للاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري"، وهي صفقة تتطلب موافقة الجهات التنظيمية في إدارة ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن أي انطباع بوجود معاملة تفضيلية من قسم الأخبار في "سي بي إس" هو انطباع خطأ.

المصدر: أسوشيتد برس + غارديان

