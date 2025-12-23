برنامج "60 دقيقة" يسحب تقريرا انتقد ترامب وتناول تعذيب المهاجرين

اندلعت معركة داخلية في شبكة "سي بي إس نيوز" بشأن تقرير لبرنامج "60 دقيقة" ينتقد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد حظره من البث، حيث أرجع أحد الصحفيين الحظر إلى أسباب سياسية، بينما قالت رئيسة قسم الأخبار باري فايس إن التقرير "لم يقدم أي إضافة".

وقبل ساعتين من موعد بث البرنامج الشهير الأحد، أعلنت الشبكة أن التقرير الذي تناول إفادة عدد من المهاجرين الذين احتجزوا في سجن "سيكوت" سيئ السمعة في السلفادور بشأن ظروف التعذيب والوحشية التي واجهوها في السجن، لن يكون جزءا من البرنامج.

ومركز الاحتجاز الضخم، المعروف باسم "سيكوت" هو أكبر سجن في أميركا اللاتينية، ويتسع لـ 40 ألف سجين، وفي مارس/آذار الماضي، أبرمت إدارة ترامب اتفاقا مع السلفادور لإرسال أكثر من 250 مهاجرا فنزويليا إلى هناك، اتهمتهم بالإرهاب والانتماء إلى عصابات.

وظهرت قصص مروعة عن الانتهاكات التي واجهها المهاجرون هناك، حيث وصف محامو بعض المُفرج عنهم الظروف في السجن بأنها "تعذيب بموافقة الدولة".

وقالت الصحفية شارين ألفونسي التي أعدّت التقرير إن القصة صحيحة من الناحية الواقعية ووافق عليها محامو الشبكة وقسم المعايير التابع لها، لكن إدارة ترامب رفضت التعليق على القصة، وكتبت ألفونسي في رسالة بريد إلكتروني: "في رأيي، سحب التقرير الآن بعد اجتيازه كل الفحوصات الداخلية الصارمة ليس قرارا تحريريا، بل سياسي".

وأبدت فايس، التي عُيّنت رئيسة لقسم الأخبار في أكتوبر/تشرين الأول والمعروفة بتأييدها القوي لإسرائيل، استياءها، وقالت إن تقرير ألفونسي قدم شهادة قوية عن التعذيب في سجن "سكوت"، لكن صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلامية أخرى قامت بعمل مماثل، مضيفة "لنشر تقرير عن هذا الموضوع بعد شهرين، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد وأن نتمكن من تسجيل تصريحات المسؤولين الرئيسيين وتصويرهم عبر الكاميرا".

ولم يكن واضحا ما إذا كان قد طُلب مشاركة فايس في الحصول على تعليق من إدارة ترامب، وبحسب تقارير، ساعدت فايس البرنامج الإخباري في ترتيب مقابلات مع جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في الخريف الماضي لمناقشة جهود ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وأجرت نورا أودونيل مقابلة مع ترامب نفسه في برنامج "60 دقيقة" الذي بُث في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبدأت مقدمة العرض التمهيدي للحلقة بالقول: "اعتقد المرحلون أنهم متجهون من الولايات المتحدة إلى فنزويلا، لكن بدلا من ذلك قُيدوا بالأغلال وعُرضوا أمام الكاميرات وسُلموا إلى معتقل سيكوت، حيث أخبروا برنامج 60 دقيقة أنهم عانوا 4 أشهر من الجحيم".

وقالت ألفونسي إن فريقها طلب تعليقا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي، مضيفة "إذا أصبح رفض الإدارة المشاركة سببا وجيها لإلغاء قصة ما، فإننا نكون قد منحناهم فعليا (مفتاح إيقاف) لأي تقرير يجدونه غير ملائم".

وزادت معدّة التقرير "لقد قمنا بالترويج لهذه القصة على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة أيام، عندما لا تُبث دون تفسير موثوق، سيعتبر الجمهور ذلك رقابة مؤسسية. نحن نضحي بسمعة 50 عاما من (المعيار الذهبي) مقابل أسبوع واحد من الهدوء السياسي".

ويذكر أن ترامب انتقد البرنامج بشدة، إذ رفض منحه مقابلة قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ثم رفع دعوى قضائية ضد الشبكة واتهمها بتعديل حلقة من البرنامج لصالح منافسته في الانتخابات كامالا هاريس.

ووافقت باراماونت، الشركة الأم لشبكة "سي بي إس"، على تسوية الدعوى القضائية بدفع 16 مليون دولار لترامب الصيف الماضي.

ويأتي تعليق بث التقرير في الوقت الذي أطلق فيه الملياردير لاري إليسون، الذي يدير ابنه ديفيد الشركة الأم لشبكة "سي بي سي"، عرضا عدائيا للاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري"، وهي صفقة تتطلب موافقة الجهات التنظيمية في إدارة ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن أي انطباع بوجود معاملة تفضيلية من قسم الأخبار في "سي بي إس" هو انطباع خطأ.