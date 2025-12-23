الجزيرة الإنجليزية تفوز بجائزة أفضل بودكاست لعام 2025

فازت وحدة التحقيقات بقناة الجزيرة الإنجليزية بجائزة جمعية الصحافة الأجنبية "إف بي آي"، عن فئة أفضل بودكاست لعام 2025، عن قصة الأيام الأخيرة لرئيسة وزراء بنغلاديش المعزولة شيخة حسينة، التي فرت من البلاد بعد احتجاجات شعبية دامية صيف 2024. والبودكاست الفائز بعنوان "36 يوليو: انتفاضة في بنغلاديش" ومكون من 5 أجزاء، وتوج بالجائزة متفوقا على مشاركات أنتجتها شبكة "بي بي سي" ومجلة إيكونوميست.

وقال مدير البرامج بقناة الجزيرة الإنجليزية محمد الحمادي: "فخورون بحصولنا على جائزة جمعية الصحافة الأجنبية، لأنها تمثل اعترافا من جهة إعلامية مرموقة بتميز منجاتنا وبرامجنا، ومهارة فريقنا في سرد قصة أحد أهم الأحداث التي شهدها عام 2024".

وأشادت لجنة تحكيم الجائزة بتسليط البودكاست الفائز الضوء على قصة اغتيال الطالب أبو سيد التي أطلقت شرارة الاحتجاجات الطلابية، ولولا التغطية الإعلامية، كانت ستمر دون أن يعلم بها أحد.

من جهته، قال مدير برامج التحقيقات في قناة الجزيرة الإنجليزية رافي مصطفى: "نجح البودكاست الفائز في المزج بين العناصر التحقيقية الحصرية، وسرد الأحداث التي جرت على أرض الواقع، من خلال أصوات الطلاب الذين قادوا الاحتجاجات، إلى جانب تقديم سياق تاريخي قوي يمكّن من فهم السياق".

وضم فريق إنتاج البودكاست كلا من كيفن هيرتن، وتمارا خندكر، وكريغ بينينغتون وويل ثورن.

يذكر أن الجزيرة الإنجليزية فازت العام الماضي بجائزة جمعية الصحافة الأجنبية عن برنامج "بيبول آند باور" لوثائقي تناول صناعة النفط في أوغندا.