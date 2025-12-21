"جميلة بوحيرد" للجزيرة 360 أفضل وثائقي بمهرجان لندن

فازت حلقة "جميلة بوحيرد" من برنامج "محاكمات"، الذي تنتجه الجزيرة 360، بجائزة أفضل فيلم وثائقي ضمن جوائز مهرجان لندن للأفلام المستقلة (LIFA) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأشادت لجنة التحكيم بالمعالجة الدرامية الوثائقية المتقنة لمحاكمة المناضلة الجزائرية، والسردية البصرية والتاريخية العميقة التي نالت استحسان النقاد في المهرجان الدولي.

وركزت الحلقة الفائزة على محاكمة أيقونة الثورة الجزائرية "جميلة بوحيرد" أمام القضاء الاستعماري الفرنسي، مبرزة شجاعتها الأسطورية ومرافعاتها التي تحولت إلى وثيقة إدانة للاستعمار نفسه.

ومطلع الشهر الماضي، حصد الفيلم ذاته جائزتي أفضل فيلم وثائقي وأفضل إخراج في مهرجان أكاديمية الجنوب للفنون والسينما في تشيلي.

ويعد برنامج "محاكمات" من أبرز الإنتاجات الأصلية لمنصة "الجزيرة 360″، وهو سلسلة دراما وثائقية تعيد بناء أشهر المحاكمات التاريخية والسياسية التي شكلت نقاط تحول في الوعي الجمعي العربي والعالمي.

ويعتمد البرنامج في نصه على محاضر الجلسات الأصلية والوثائق التاريخية الموثقة، ليعيد تمثيل وقائع المحاكمات بدقة، مسلطا الضوء على الصراع بين المتهم والسلطة داخل قاعات المحكمة.

ومهرجان لندن للأفلام المستقلة منصة سينمائية دولية شهرية مقرها المملكة المتحدة، تعنى بالاحتفاء بصناع الأفلام المستقلين من جميع أنحاء العالم، ويمنح جوائز في فئات متعددة تشمل الأفلام الروائية، والوثائقية، والقصيرة. ​