احتجاجات في بلغاريا إثر إقالة مذيعة تلفزيونية

أثار إقالة مقدمة برنامج تلفزيوني بارزة في بلغاريا ردود فعل واسعة واحتجاجات، وسط مخاوف من عودة الضغوط السياسية على وسائل الإعلام في ظل انهيار الحكومة في البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء البلغاري السابق روسين جيليازكوف، استقالة حكومته بعد أقل من عام على توليها السلطة، غداة مظاهرات حاشدة اجتاحت العاصمة صوفيا وعدة مدن، احتجاجا على الفساد والسياسات الاقتصادية المثيرة للجدل.

وأُبلغت ماريا تسانساروفا، مقدمة البرنامج الحواري السياسي "هذا الصباح" (This Morning) عبر قناة bTV أنها لن تستمر في منصبها، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

ورد الصحفيون والمواطنون بالتجمع خارج مقر قناة bTV في صوفيا مساء الجمعة، تضامنا مع تسانساروفا التي تعتبر صوتا ناقدا للسياسيين، وزميلها في تقديم البرنامج زلاتيمير يوتشيف، الذي أقيل أيضا.

وقالت رابطة الصحفيين الأوروبيين في بلغاريا: "نحن قلقون من خطر إقالة الأصوات الناقدة من موجات الأثير الوطنية في بلغاريا"، داعية إدارة bTV إلى اتخاذ قرار معقول لا يتعارض مع المصلحة العامة أو التشريعات التي تحمي حرية التعبير.

وحمل المتظاهرون أمام مقر bTV أكوابا كُتب عليها "حان وقت التغيير الحقيقي"، في إشارة إلى الكوب نفسه الذي ظهرت به تسانساروفا مؤخرا على الهواء.

ونفت القناة التلفزيونية في بيان لها إقالة الصحفيين، وقالت إن الشركة تجري حوارا مع ماريا تسانساروفا وتناقش معها إمكانيات تطوير محتوى برامجها في العام الجديد.

وتراجعت بلغاريا من المرتبة 59 إلى 70 في تصنيف حرية الإعلام الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لهذا العام.

وفي تحليلها لعام 2025، قالت "مراسلون بلا حدود" إن حرية الصحافة هشة وغير مستقرة في أحد أفقر البلدان وأكثرها فسادا في الاتحاد الأوروبي، إذ تتعرض وسائل الإعلام المستقلة القليلة في بلغاريا إلى ضغوط.