شبكة الجزيرة وسهيل سات توقعان مذكرة تفاهم في مجال البث الفضائي

وقّعت شبكة الجزيرة الإعلامية وسهيل سات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبنى التحتية لمحطات البث الأرضية وأنظمة التعامل مع الأزمات والكوارث، مما يسهم في تعزيز العمليات وضمان استمرارية الخدمات.

وقال إبراهيم عبد الله العبيدلي نائب المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية "تشكل هذه المذكرة مرحلة مهمة ضمن سعي الشبكة المستمر لمواكبة الابتكارات والتقنيات الجديدة في مجال التكنولوجيا، وتمثل خطوة إضافية لتوسيع مساحة بث الجزيرة وتعزيز حضورها العالمي".

وأضاف العبيدلي أن هذه المذكرة ستسهم في تعزيز التعاون القائم بين شبكة الجزيرة الإعلامية وشركة سهيل سات في مجال الاتصالات الفضائية والأرضية، مما يضمن استمرارية الأعمال وموثوقيتها، مؤكدا أن "سهيل سات" تُعد شريكا أساسيا للشبكة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ"سهيل سات" علي بن أحمد الكواري "يسعدنا أن نعزز شراكتنا مع الجزيرة، لنجمع بين الخبرة التقنية لشركة سهيل سات والدور الرائد لشبكة الجزيرة الإعلامية في تشغيل وإدارة القنوات التلفزيونية والفضائية، فنحن ندرك احتياجات الجزيرة للبنية التحتية الإستراتيجية في المحطات الأرضية وحلول إدارة الأزمات وضمان استمرارية الأعمال، ونهدف إلى التعاون ودعم هذه المبادرة، ليس فقط لتحسين إدارة العمليات، ولكن أيضا لتحسين الكفاءة والمرونة".

وتعكس هذه الاتفاقية رغبة الطرفين في التعاون وتبادل الخبرات، وتقييم ودراسة المشاريع المستقبلية، مما يفتح آفاقا جديدة في مجالات البث التلفزيوني والإذاعي وجمع الأخبار، وغيرها من الخدمات المساندة.