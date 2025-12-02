إعلام|فلسطين

استشهاد صحفي وإصابة آخر بقصف إسرائيلي في غزة

استشهاد المصوّر الصحفي محمود وادي بقصف من طائرة مسيّرة للاحتلال في خانيونس (شبكة قدس الإخبارية على تيلغرام)
المصور محمود وادي أول صحفي شهيد منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل نحو 50 يوما (مواقع التواصل)
Published On 2/12/2025
|
آخر تحديث: 21:24 (توقيت مكة)

حفظ

استشهد المصور الصحفي محمود عصام وادي جراء قصف مسيّرة إسرائيلية أثناء عمله في وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ضمن منطقة بعيدة عن الخط الأصفر، كما أصيب في القصف ذاته الصحفي محمد إصليح شقيق الشهيد حسن إصليح، بحسب مصادر محلية.

ويتواصل الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، إلى جانب الخروقات شبه اليومية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكثر من 50 يوما.

وباستشهاد المصور وادي يرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 256 صحفيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسعت إسرائيل على مدى أكثر من عامين إلى السيطرة على الرواية المتعلقة بغزة عبر مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة، مثل اغتيالات الصحفيين الفلسطينيين والهجمات على مرافق وسائل الإعلام وحظرها.

وحتى اليوم، تعطل إسرائيل مساعي دخول الصحافة الأجنبية إلى قطاع غزة رغم المطالبات الدولية المتواصلة، وثمة مخاوف إسرائيلية -في نظر مختصين- من دخول الصحفيين الأجانب وكشف آثار الدمار الكبير الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي في القطاع، إضافة إلى تعزيز الرواية الفلسطينية خلال عامي الإبادة الجماعية ونشر مزيد من التقارير التي تفضح حجم الكوارث الإنسانية.

وفي ندوة الأمم المتحدة الدولية للإعلام بشأن السلام في الشرق الأوسط لعام 2025 -والتي عُقدت قبل أيام- أشار رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر إلى أن إسرائيل قتلت 18% من إجمالي عدد الصحفيين في قطاع غزة، كما أصيب أكثر من 500 صحفي، واعتقلت قوات الاحتلال وعذبت أكثر من 200 صحفي ودمرت أكثر من 250 مؤسسة إعلامية.

إعلان

وبيّن أبو بكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقف عند هذا الحد، لافتا إلى استهداف أكثر من 650 من أقارب الصحفيين الفلسطينيين في غزة.

المصدر: الجزيرة

إعلان