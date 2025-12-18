بعد أكثر من 70 عاما.. الأوسكار يغادر التلفزيون إلى يوتيوب

بعد أكثر من 70 عاما من البث على التلفزيون و50 عاما من انفراد شبكة "إيه بي سي" ABC الأميركية به، سينتقل بث جوائز الأوسكار إلى موقع يوتيوب اعتبارا من عام 2029، بموجب الاتفاقية التي وقعتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، والتي تمنح يوتيوب الحقوق العالمية الحصرية لحفل توزيع جوائز الأوسكار حتى عام 2033.

وتُعتبر الاتفاقية علامة فارقة تاريخية في صناعة البث التلفزيوني، حيث سيتمكن أكثر من ملياري شخص حول العالم من مشاهدة حفل توزيع الجوائز الأكثر شهرة مجانا عبر الإنترنت.

وسيُتاح الحفل، بما في ذلك تغطية السجادة الحمراء، ومحتوى من وراء الكواليس، وإعلان ترشيحات الحكام عبر يوتيوب، كما سيُسهّل الموقع الوصول إلى ميزات مثل الترجمة المصاحبة والمسارات الصوتية المتوفرة بلغات متعددة.

وبُث حفل الأوسكار لأول مرة في عام 1953 على قناة "إن بي سي" NBC، ثم انتقل إلى قناة "إيه بي سي" ABC من عام 1961 إلى عام 1970 قبل أن يعود إلى قناة "إن بي سي" مجددا لفترة قصيرة بين عامي 1971 و1975، ويستقر عند "إيه بي سي" منذ العام 1976.

ويعد الحصول على حقوق بث الحفل إنجازا كبيرا لمنصة يوتيوب، التي استثمرت بشكل كبير في حقوق البث المباشر على مدار السنوات القليلة الماضية.

ووافقت المنصة على دفع ما يقرب من ملياري دولار سنويا مقابل حزمة حقوق البث الشهيرة "صنداي تيكيت" Sunday Ticket التابعة لاتحاد كرة القدم الأميركية (NFL) في عام 2022.

وتنتقل المزيد من حفلات توزيع الجوائز إلى خدمات البث المباشر لمواجهة تضاؤل أعداد المشاهدين على التلفزيون التقليدي، حيث انتقلت جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) من "تي إن تي" TNT إلى شبكة نتفليكس Netflix كجزء من صفقة متعددة السنوات في عام 2024.