إسرائيل قتلت 60 صحفيا في غزة خلال 2025

قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 60 صحفيا وعاملا بمجال الإعلام في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري 2025، وفق إحصاء مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين.

واستمر الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى أثناء سريان وقف إطلاق النار الحالي منذ نحو شهرين وأسبوع، ليبلغ عدد الصحفيين الشهداء 257 شهيدا، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وكان آخر الصحفيين الشهداء محمود وادي، والذي استشهد مطلع الشهر الجاري جراء قصف مسيّرة إسرائيلية أثناء عمله وسط مدينة خان يونس ضمن منطقة بعيدة عن الخط الأصفر.

وسعت إسرائيل طوال حرب الإبادة وأثناء الهدنة إلى السيطرة على الرواية المتعلقة في غزة عبر مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة، مثل اغتيالات الصحفيين الفلسطينيين والهجمات على مرافق وسائل الإعلام وحظرها، بالإضافة إلى منع دخول الصحفيين الأجانب للقطاع.

ووُصف استشهاد الصحفيين في غزة بالأسوأ تاريخيا، إذ تجاوز عددهم مجموع من قُتلوا من الصحفيين في الحرب الأهلية الأميركية والحربين العالميتين الأولى والثانية وحرب كوريا وفيتنام ويوغسلافيا وأفغانستان، وفق ما خلص إليه مشروع "تكاليف الحرب" التابع لجامعة براون الأميركية.

وأوضح المركز في بيان صحفي أن استهداف الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي جاء في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الحقيقة وطمس الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مشيرا إلى أن الصحفيين استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم المهني أو داخل منازلهم أو في خيام النزوح، وحتى أثناء تلقيهم العلاج داخل المستشفيات.

وأضاف أن الإحصاءات الموثقة لدى المركز تُظهر أن أغلبية الصحفيين الذين استُهدفوا كانوا يعملون في التغطية الميدانية المباشرة وتوثيق الانتهاكات الإنسانية، مما يعكس تعمد الاحتلال استهداف من ينقلون الرواية الفلسطينية ويوثقون جرائم الحرب أمام الرأي العام العالمي.

واعتبر المركز أن تكرار هذه الجرائم واتساع نطاقها ووقوعها ضمن سياق هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين يوفر أساسا قانونيا مباشرا لإدراج هذه الانتهاكات ضمن الملفات المفتوحة لدى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، ويستوجب توسيع التحقيقات الجارية لتشمل جرائم قتل الصحفيين بوصفها جزءا من سياسة رسمية تهدف إلى منع توثيق الإبادة والجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الانتهاكات ضد الصحفيين شملت إصابة واعتقال العشرات من الصحفيين وتدمير مقار ومعدات إعلامية، إضافة إلى قطع متعمد لشبكات الإنترنت والاتصالات، في محاولة واضحة لعزل قطاع غزة ومنع توثيق الجرائم والانتهاكات على الأرض.