إسرائيل تجدد الاعتقال الإداري للصحفي معاذ عمارنة

جددت السلطات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء الاعتقال الإداري للصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة مدة 4 أشهر إضافية، وهو التمديد الثاني منذ اعتقاله في 20 أغسطس/آب الماضي أثناء سيره على الطريق بين مدينتي بيت لحم والخليل في الضفة الغربية.

وفقد الصحفي عمارنة إحدى عينيه عام 2019 جراء إصابتها برصاصة جندي إسرائيلي أثناء تغطيته احتجاجات فلسطينية ضد اقتلاع الاحتلال أراضي زراعية في بلدة صوريف شمالي الخليل.

وأدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين بشدة تجديد الاعتقال الإداري، معتبرا أنه يشكل انتهاكا لحرية الصحافة وخرقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ومطالبا بالتحرك للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المعتقلين، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق الصحافة الفلسطينية.

واعتُقل عمارنة لمدة 9 أشهر عقب اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في سياق تصعيد واسع استهدف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

“مش رح أقدر أسلم.. نعرفش الأمراض اللي معنا".. لحظة إفراج سلطات الاحتلال عن الصحفي الفلسطيني #معاذ_عمارنة بعد 9 أشهر من الاعتقال#الجزيرة_مباشر | #غزة pic.twitter.com/XTw5uOnvVe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 9, 2024

وأوضح المركز في بيان أن استمرار احتجاز عمارنة دون توجيه لائحة اتهام أو إخضاعه لمحاكمة عادلة ولفترة بلغت 108 أيام حتى الآن يندرج ضمن سياسة الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، في إطار مساع ممنهجة لإسكات الصوت الإعلامي ومنع نقل الرواية الفلسطينية إلى العالم.

وأشار إلى أن الحالة الصحية والنفسية لعمارنة تثير قلقا بالغا في ظل ما يتعرض له الصحفيون الأسرى من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تشمل العزل الانفرادي وسوء الرعاية الطبية والحرمان من التواصل المنتظم مع عائلاتهم.

ووثق المركز مئات الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة شملت الاعتقال الإداري والإصابة بالرصاص الحي ومنع التغطية، إضافة إلى استشهاد عشرات الصحفيين خلال تأديتهم واجبهم المهني، في واحدة من أكثر الفترات دموية للإعلام بتاريخ البشرية، وفق وصف البيان.

وبحسب تقرير حديث لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، يقبع في السجون الإسرائيلية 20 صحفيا فلسطينيا، من بينهم 16 اعتقلوا خلال العامين الماضيين في كل من غزة والضفة الغربية.