الذكاء الاصطناعي ينتج مقاطع فيديو تنتحل شخصيات أطباء وخبراء لبيع مكملات غذائية

قالت صحيفة غارديان البريطانية إن مئات المقاطع المصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي على تيك توك وغيرها من المنصات تنتحل صفة خبراء وأطباء، لبيع مكملات غذائية ونشر معلومات صحية خاطئة.

وكشفت مؤسسة "فل فاكت" (Full Fact) المتخصصة بالتحقق من المعلومات، عن مئات الفيديوهات التي تظهر نسخا مزيفة من أطباء ومؤثرين يوجهون المشاهدين إلى "ويلنيس نيست" (Wellness Nest)، وهي شركة مكملات غذائية مقرها الولايات المتحدة.

وتتضمن جميع المقاطع التي وظفت تقنية التزييف العميق لقطات حقيقية لخبراء صحيين من الإنترنت، ومع ذلك، أعيدت صياغة الصور والأصوات على نحو يشجع فيه المتحدثون النساء اللواتي يمررن بمرحلة انقطاع الطمث على شراء منتجات مثل البروبيوتيك وشيلاجيت الهيمالايا من موقع الشركة على الإنترنت.

ودعا خبراء في مجال التحقق من المعلومات إلى توخي مزيد من الحذر بشأن المحتوى الذي أنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي، وإزالة المحتوى الذي يشوه آراء الشخصيات البارزة بشكل أسرع.

تكتيك جديد شرير ومقلق

وقال ليو بنديكتوس، معد التحقيق الذي نشرته "فل فاكت": "هذا بالتأكيد تكتيك جديد شرير ومقلق"، مضيفا أن منشئي مقاطع الفيديو الصحية المزيفة يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإظهار أشخاص محترمين أو لهم جماهير كبيرة وهم يؤيدون منتجات مكملات غذائية لعلاج مجموعة من الأمراض.

وكان البروفيسور ديفيد تايلور روبنسون، وأستاذ الصحة العامة في جامعة ليفربول، من بين الأشخاص الذين جرى التلاعب بصورتهم، ففي أغسطس/آب الماضي، صُدم عندما اكتشف 14 مقطع فيديو مزيفا منشورا عبر تيك توك يزعم أنه يوصي بمنتجات ذات فوائد غير مثبتة.

وعلى الرغم من أن روبنسون متخصص في صحة الأطفال، فإن النسخة المقلدة منه كانت تتحدث في أحد مقاطع الفيديو عن أحد الآثار الجانبية المزعومة لانقطاع الطمث.

وأوصى "روبنسون المزيف" النساء في سن اليأس بزيارة موقع "ويلنيس نيست" وشراء ما يسمى بروبيوتيك طبيعي، وأضاف أن زميلاته "غالبا ما يتحدثن عن نوم أعمق، وصباحات أكثر إشراقا في غضون أسابيع".

واكتشف تايلور روبنسون الحقيقي أن صورته كانت تُستخدم فقط عندما نبهه أحد زملائه، وقال: "لم أشعر بانتهاك شديد، لكنني أصبحت أكثر غضبا من فكرة أن الناس يبيعون منتجات على حساب عملي والمعلومات الخاطئة المتعلقة بالصحة".

استخدام الذكاء الاصطناعي لاستغلال الأبرياء

وأزالت تيك توك مقاطع الفيديو بعد 6 أسابيع من شكوى تايلور روبنسون، إذ أفاد التطبيق في البداية أن بعض مقاطع الفيديو تنتهك إرشاداته، لكن بعضها الآخر لا بأس به، وعلق روبنسون "كان ذلك سخيفا وغريبا، لأنني كنت موجودا في جميعها وكلها كانت مزيفة، ومن الصعب إزالتها".

ووجدت مؤسسة "فل فاكت" مقاطع مماثلة استخدمت تقنية التزييف العميق على إكس وفيسبوك ويوتيوب، وجميعها مرتبطة بموقع "ويلنيس نيست"، وقد نُشرت مقاطع واضحة لأطباء بارزين مثل البروفيسور تيم سبيكتور وخبير التغذية الراحل مايكل موسلي.

وقالت هيلين مورغان، المتحدثة باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني في مجال الصحة: "من الأطباء المزيفين إلى الروبوتات التي تشجع على الانتحار، يُستخدم الذكاء الاصطناعي لاستغلال الأبرياء والثغرات في نظامنا الصحي".

وقال متحدث باسم تيك توك: "المحتوى المضلل الضار الذي يجري إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يمثل تحديا على مستوى الصناعة، ونحن نواصل الاستثمار في طرق جديدة للكشف عن المحتوى الذي ينتهك إرشادات مجتمعنا وإزالته".