الجزيرة للدراسات: تحول سريع في عادات متابعة المحتوى لدى جيلي زد وألفا

أصدر قسم البحوث والرؤى في شبكة الجزيرة دراسة تناولت تغير أنماط تفضيل المحتوى مع مرور الوقت، وما يترتب على ذلك من آثار طويلة المدى لصناع المحتوى.

واستندت الدراسة المنشورة على موقع مركز الجزيرة للدراسات إلى بحوث ميدانية أجريت في عامي 2024 و2025، إضافة إلى مصادر موثوقة، لتقدم قراءة معمقة للعلاقة بين المنصات التقليدية والرقمية عبر الفئات العمرية.

وأظهرت النتائج تحولا سريعا في عادات متابعة المحتوى لدى الأجيال الأصغر، لا سيما جيلي زد وألفا، حيث باتت توقعاتهم بشأن سهولة الوصول والتفاعل، والتخصيص تعيد تشكيل المشهد الإعلامي.

وبحسب الدراسة تسيطر المنصات الرقمية على أنماط استهلاكهم، بدافع سهولة الاستخدام وانخفاض التكلفة وتنوع المحتوى، كما تجذب خدمات البث أكثر من 70% من جيل زد والجيل المسمى "الميلينيالز" كمشتركين، بفضل المشاهدة حسب الطلب والتوصيات المخصصة.

وتعزز العناصر التفاعلية مثل الاستطلاعات والقوائم المختارة، والمشاركة عبر الشبكات الاجتماعية من مستويات التفاعل، في حين تبقى كلفة الاشتراك الشهري البالغة نحو 30 دولارا، أقل بكثير من التلفزيون التقليدي الذي يقترب من 100 دولار.

ويأتي المحتوى الترفيهي في المرتبة الأولى من حيث المتابعة، وتعزز الأعمال الأصلية المنتَجة حصريا الولاء للمنصة. أما الأخبار، فتنتقل بشكل متزايد إلى الفضاء الرقمي، خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما توفره من سرعة عرض وتعدد وجهات نظر.

كما تتجه متابعة الرياضة نحو خدمات رقمية متخصصة مثل "إي إس بي إن بلس" و"دازن"، في حين يشهد المحتوى الوثائقي إقبالا متجددا لما يتميز به من عمق ومصداقية.

وتلعب الأجهزة المستخدمة دورا محوريا في تشكيل هذه العادات، إذ أفاد أكثر من 60% من الشباب بأن الهواتف الذكية هي وسيلتهم الأساسية للمشاهدة، مع تفضيل المحتوى القصير، في حين تُستخدم الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية للجلسات الطويلة، ويظل التلفزيون حاضرا في المشاهدة العائلية.

كما أن مراحل التحول في الحياة -مثل دخول مرحلة البلوغ أو تكوين الأسر- تدفع نحو متابعة الأخبار والبرامج التعليمية والمحتوى المناسب للعائلة، إلى جانب إعادة تقييم الاشتراكات بحثا عن الأفضل من حيث القيمة.

وخلصت الدراسة التي أعدّها مدير قسم البحوث والرصد موسى نسيبة، والمحللة جود مساد، إلى أن إستراتيجيات المحتوى المستقبلية تحتاج إلى الدمج بين الابتكار الرقمي والصيغ التقليدية، مع التركيز على المصداقية والقدرة على التكيف لتلبية احتياجات الأجيال الشابة المتغيرة.