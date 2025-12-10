غزة واليمن دفعتا الثمن .. تفاصيل مقتل 111 صحفيا في 2025

قُتل 111 صحفيا في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2025 نحو نصفهم (46%) قضى شهيدا في قطاع غزة جراء استهدافات إسرائيلية مباشرة، في حين يقبع 41 صحفيا فلسطينيا في سجون إسرائيل، وفق الاتحاد الدولي للصحفيين.

وقال الاتحاد في تقريره السنوي لاستهداف الصحفيين، إن الشرق الأوسط والعالم العربي كان أكثر المناطق تضررا للعام الثالث على التوالي، وسجل رقما قياسيا مروعا، حيث استأثر بنسبة 62% من مجموع الصحفيين الذين قتلوا في العالم.

الشرق الأوسط (69 صحفيا)

وكان التوزيع الجغرافي للصحفيين المقتولين في الشرق الأوسط والعالم العربي خلال العام الجاري على النحو الآتي:-

فلسطين – غزة: 51 صحفيا.

اليمن: 13 صحفيا.

سوريا: صحفيان.

إيران: 3 صحفيين.

وقال الاتحاد إن الصحفيين الفلسطينيين دفعوا الثمن الأغلى جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، مستحضرا جريمة قصف خيمة الجزيرة قرب مستشفى الشفاء في 10 أغسطس/آب، والتي أغتيل على إثرها مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، و3 صحفيين آخرين.

وأضاف أن الصحفيين في اليمن دفعوا كذلك كلفة باهظة جراء مواصلة أعمالهم، حيث أسفر هجوم واحد شنه الجيش الإسرائيلي على مكاتب صحيفة "26 سبتمبر" عن مقتل 13 صحفيا، ووصف الاتحاد الهجوم بأحد أسوأ الهجمات على مكاتب وسائل الإعلام على الإطلاق.

ووفق الاتحاد الدولي للصحفيين، يقبع 74 صحفيا عربيا في السجون، معظمهم في إسرائيل (41 صحفيا) ومصر (15 صحفيا) واليمن (11 صحفيا).

اختتام المؤتمر الدولي في #الدوحة بمناقشة سبل حماية الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة، مع التأكيد على إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضدهم، والدعوة إلى تفعيل القوانين والآليات الدولية لضمان حمايتهم أثناء أداء مهامهم.#الجزيرة_فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/nctsCHlVS5 — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 9, 2025

آسيا والمحيط الهادي (15 صحفيا)

وشجب الاتحاد مقتل 15 صحفيا في منطقة آسيا والمحيط الهادي منهم:-

الهند: 4 صحفيين.

باكستان: 3 صحفيين.

الفلبين: 3 صحفيين.

بنغلاديش: صحفيان.

أفغانستان: صحفيان.

نيبال: صحفي.

وأشار بشكل خاص إلى القتل الوحشي للصحفي الهندي موكيش تشاندراكار في 1 يناير/كانون الثاني، إذ ضُرب حتى الموت بقضيب حديدي بسبب تقاريره الصحفية، وعُثر عليه لاحقا في خزان للصرف الصحي.

وتسجن منطقة آسيا والمحيط الهادي أكبر عدد من الصحفيين في العالم بسبب عملهم، حيث يقبع 277 صحفيا خلف القضبان، تحديدا في الصين (143 صحفيا) تليها ميانمار (49 صحفيا) وفيتنام بـ (37) صحفيا.

أوروبا (10 صحفيين)

وسجل الاتحاد 10 حالات قتل في أوروبا خلال العام الجاري على النحو الآتي:-

أوكرانيا: 8 صحفيين.

روسيا: صحفي.

تركيا: صحفي.

وفي أوروبا ارتفع عدد الصحفيين المسجونين (149) بنسبة تقارب 40% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك -بحسب الاتحاد- إلى تكثيف القمع في أذربيجان وروسيا، وهو أعلى رقم مسجل في أوروبا منذ عام 2018.

أفريقيا (9 صحفيين)

وقُتل 9 صحفيين في أفريقيا خلال 2025، ومرة أخرى، كان السودان بؤرة عمليات قتل الصحفيين في المنطقة:-

السودان: 6 صحفيين.

موزمبيق: صحفي.

الصومال: صحفي.

زيمبابوي: صحفي.

واستمر سجن الصحفيين الأفارقة (27 صحفيا) بتهم غامضة ومفبركة، وتُعد إريتريا (7 صحفيين) أكبر سجن للصحفيين في القارة، حيث يقضي بعضهم أكثر من عقد من الزمن خلف القضبان، وتواصل العديد من البلدان الأفريقية استخدام قوانينها الحكومية كسلاح لإسكات الصحفيين، وفق الاتحاد.

الأميركيتان (8 صحفيين)

وسجلت الأميركيتان ثماني حالات قتل هذا العام على النحو الآتي:-

المكسيك: 3 صحفيين.

بيرو: 3 صحفيين.

كولومبيا: صحفي.

الإكوادور: صحفي.

ووصف الاتحاد الوضع في بيرو تحديدا بأنه مقلق، إذ لم تشهد الدولة أي جرائم قاتلة ضد الصحفيين منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بينما سجل 6 صحفيين مسجونين في المنطقة، من بينهم 4 في فنزويلا.

وندد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، دومينيك برادالي، بتقصير الحكومات بمختلف أنحاء العالم في حماية الصحفيين والحفاظ على حرية الصحافة، وأضاف "بدلا من ذلك، نشهد استهدافا مباشرا ومحاولات سافرة لإسكات الأصوات المنتقدة، ومساع للسيطرة على الرواية بشأن القضايا التي تهم المصلحة العامة، وكل هذه الأعمال تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

وشدد برادالي على أهمية استيقاظ العام أمام ما وصفها بالهجمات الوحشية على الصحفيين، والمساعي المتواصلة لتقييد حق الجمهور في الحصول على المعلومات.

وأكد أن الوقت حان -بل تأخر كثيرا- لاعتماد وثيقة دولية مخصصة لسلامة الصحفيين وحمايتهم، وحثّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المضي قدما في تحقيق هذا الهدف دون تأخير.

ومنذ بدء إصدار قائمة القتلى السنوية للصحفيين في عام 1990 وحتى اليوم، سجل الاتحاد الدولي للصحفيين 3156 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، بمتوسط 91 حالة وفاة سنويا، و859 حالة في السنوات العشر الأخيرة.