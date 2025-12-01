قال موقع أدويك، الذي يواكب تطورات صناعة الإعلام والتسويق، إن هناك 5 مؤشرات تبعث على التفاؤل بشأن مستقبل الصحافة في خضم التحديات الوجودية التي تواجهها المهنة من اضطرابات الذكاء الاصطناعي إلى تراجع ثقة المستهلكين.

1. شركات الذكاء الاصطناعي ستدفع مقابل المحتوى

أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه صناعة الإعلام هو استخدام محركات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي للمحتوى الإخباري دون مقابل مالي باستثناء عدد قليل من الصفقات الخاصة، إذ تتغذى شركات الذكاء الاصطناعي على بيانات منشئي المحتوى وتعيد تجميعها وتقديمها للإجابة على أسئلة المستخدمين.

لكن في الأشهر الأخيرة، ظهرت عدة مبادرات جديدة توفر إطارا يمكن أن يعوّض الناشرين عن المحتوى الذي ينتجونه.

وتدعم شركات، مثل "كلاودفلير" (Cloudflare) و"فاستلي" (Fastly) و"تولبت" (Tollbit) و"بروراتا" (ProRata) و"كريتو" (Criteo) وغيرها، هذا النوع من النماذج التي ستفرض فعليا رسوما على شركات الذكاء الاصطناعي مقابل حق المرور إلى المواقع التي ينشرون فيها، ورغم أن هذه المبادرات لا تزال في مهدها وتواجه عقبات كبيرة، فإن هناك أساسا يمكن البناء عليه.

2. ازدهار الفودكاست

كان 2025 العام الذي شهد انتشار الفودكاست، وهو المصطلح الجديد الشائع للبودكاست المرئي، في حين اختفت برامج البودكاست الصوتية تقريبا فجأة، وأصبح ظهورها بالشكل التقليدي مستهجنا.

وكان ذلك مفيدا من نواح عديدة، بالنسبة لصناعة البودكاست، فقد أتيح لها الاستفادة من ميزانيات الإعلانات المرئية، التي هي أكبر بكثير من الصوتية.

كما ساعد ذلك البودكاست في حل مشكلة وصوله للجمهور، حيث يمكن للمستخدمين الآن العثور على مقاطع بودكاست على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تميل إلى تفضيل المنشورات المرئية.

لكن الأثر الأكبر -بحسب أدويك- هو أن البودكاست المرئي منح الناشرين والمبدعين وسيلة سهلة للدخول بشكل أكثر فاعلية إلى عالم محتوى الفيديو، وغالبا ما يكون البودكاست مجرد مقابلة يجريها الصحفيون بشكل منتظم، فبمجرد تصوير الحوار ونشره على يوتيوب، سيتحول الصحفي إلى مقدم بودكاست مرئي.

3. تحويل المؤثرين إلى منتجين

وبعد تأخير دام عقدا من الزمان تقريبا، بدأت المؤسسات الإخبارية أخيرا في الاستفادة من خبرات المؤثرين، على الأقل فيما يتعلق بطرق تجميع المحتوى وتوزيعه.

وتجلى ذلك بشكل خاص في زيادة حجم إنتاج الفيديو حتى إن وسائل الإعلام الإخبارية، بما في ذلك نيويورك تايمز وواشنطن بوست، أدرجت علامات تبويب كاملة في تطبيقاتها للهواتف المحمولة المصممة لمحاكاة تجربة التمرير في تطبيق تيك توك الترفيهي.

كما يمكن رؤية جيل جديد من الشراكات بين المبدعين أو المؤثرين والناشرين، مثل انضمام كيسي نيوتن من "بلاتفورمر" (Platformer) إلى نيويورك تايمز، أو عمل أليكس هيث مع "فوكس" (Vox)، وثمة مؤشر آخر إذ تقوم مؤسسات إخبارية مثل "أكسيوس" و"وايرد" و"بلومبيرغ" بمنح حقوق الامتياز لمراسليهم النجوم، وبناء علامات تجارية لمواهبهم، لأن الجمهور ينجذب إلى الأفراد.

ويرى موقع أدويك أن الآثار الناتجة عن هذا التحول أكثر أهمية من أي صحفي يصوّر فيديو أمام الكاميرا، فهي تعكس ظهور طريقة جديدة لتحقيق التوازن بين مزايا المؤسسات وجاذبية المؤثرين، ولقد قاوم الناشرون تاريخيا هذا التشتت لكن هناك أدلة متزايدة على أن الوسطية ممكنة وذات جدوى.

News outlets push vertical video to the homepage https://t.co/QM0aCHSLQo — Nieman Lab (@NiemanLab) December 2, 2024

4. وسائل الإعلام التي يقودها مبدعون تتوسع

أدت ثورة "سبستاك" في بداية جائحة كورونا إلى ظهور موجة من الكتاب المبدعين المستقلين، لكن مؤخرا فقط بدؤوا في التوسع عبر بناء عمل مستدام يعتمد على جمهور محدود لكنه لديه ولاء كبير، وغالبا عبر اشتراكات مدفوعة.

وقد تكون هذه المؤسسات الناشرة محدودة وصغيرة، لكن استمراريتها تبدو أكثر ضمانا من استمرارية عمالقة الإعلام في الماضي، وحتى أثناء حدوث ذلك، بدت التقييمات التي تقدر بمليارات الدولارات لمواقع مثل "بَزفيد" (BuzzFeed) و"فايس" (Vice) و"فوكس" (Vox) و"بيزنيس إنسايدر" (Business Insider).

وربما تعلمت وسائل الإعلام من أخطائها، على الأقل إلى حد ما، وأصبح حاملو الشعلة الجدد أكثر ديمومة بكثير من أسلافهم.

5. وسائل الإعلام توسعت بالتسويق

على الرغم من اعتمادها على الإعلانات، كانت وسائل الإعلام تكره تسويق نفسها، لكن ذلك بدأ يتغير في العام الحالي، وفق أدويك، إذ أطلق 6 ناشرين حملات تسويقية لعلاماتهم التجارية هذا العام، وكان العديد منهم يفعلون ذلك لأول مرة في تاريخ شركاتهم.

وقامت وسائل إعلامية مثل "هيرست" (Hearst) و"وايريد" (Wired) و"روزترز" (Reuters) و"ماركت ووتش" (MarketWatch) و"إن بي سي نيوز" (NBC News) و"غارديان" (The Guardian) بدفع ثمن إعلانات ضخمة عبر الوسائط الرقمية والمادية في الأشهر الأخيرة، كل ذلك بهدف تشكيل هوية علاماتهم التجارية.

كما تقوم وسائل إعلام متميزة أخرى مثل "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"بلومبيرغ" بالترويج لمؤسساتهم بانتظام.

وبالمثل، شهد هذا العام عمليات عديدة لإعادة تسمية العلامات التجارية لوسائل الإعلام، نتجت عن تركيز أكبر على كيفية نظرة المستهلكين إلى شركاتهم، مثل "إم إس إن بي سي" (MSNBC) التي أصبح اسمها "إم إس ناو" (MSNow).

وقال موقع أدويك إن هذا التحول تم نتيجة لتغير مشهد المعلومات، حيث اختفى الاكتشاف السلبي، وأصبح على وسائل الإعلام السعي بشكل استباقي وراء المستهلكين.