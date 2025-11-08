وكالة إيطالية تفصل صحفيا سأل المفوضية الأوروبية عن إعمار غزة

فصلت وكالة أنباء نوفا الإيطالية مراسلها في بروكسل غابرييل نونزياتي، بسبب سؤاله عن إعادة إعمار قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي للمفوضية الأوروبية.

وسأل نونزياتي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو: "لقد كررتِ عدة مرات أن روسيا يجب أن تدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، هل تعتقدين أن إسرائيل يجب أن تدفع تكاليف إعادة إعمار غزة، بما أنها دمرت تقريبا جميع الشوارع والبنية التحتية المدنية؟".

وردت بينهو في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "هذا سؤال مثير للاهتمام بالتأكيد، لكنني لا أستطيع التعليق عليه في هذه المرحلة".

Gabriele Nunziati was fired by his employer, Italy’s Nova news agency after asking a EU official about Israel paying for the reconstruction of Gaza. Their only recourse is censorship. Punish the question and control the narrative. pic.twitter.com/iKpNXhOJku — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman) November 5, 2025

وسرعان ما انتشر مقطع الحوار على نحو واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تلقى المراسل إخطارا بفقدان وظيفته بعد شهر واحد فقط من توليه مهمة مراسل للوكالة الإيطالية، وفق حديث نونزياتي لموقع ذا إنترسبت.

وقال المراسل الذي يغطي أخبار الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه تلقى مكالمتين هاتفيتين متوترتين من إدارته في الأسبوعين الفاصلين بين سؤاله وإخطاره بإنهاء عقده.

نوفا: هناك فرق بين روسيا وإسرائيل

ولم ينف المتحدث باسم وكالة نوفا فرانشيسكو سيفيتا سبب فصل مراسلها، مؤكدا أن سؤاله عن غزة كان "غير صحيح من الناحية الفنية"، لأن روسيا غزت دولة ذات سيادة دون استفزاز، في حين أن "إسرائيل كانت ترد على هجوم".

وشكا سيفيتا من انتشار مقطع السؤال بين قنوات تليغرام روسية ووسائل إعلام مرتبطة بالإسلام السياسي، ذي الأجندة المعادية لأوروبا، مما تسبب في إحراج الوكالة، وفق المتحدث باسم نوفا.

غيض من فيض

وفي حديثه لموقع ذا إنترسبت، قال أحد الصحفيين في وكالة نوفا، اشترط عدم الكشف عن هويته خشية فقدان وظيفته، إن قضية نونزياتي هي "غيض من فيض الرقابة الإيطالية التي يتعرض لها الصحفيون" بشأن إسرائيل.

واستنكر الاتحادان الدولي والأوروبي للصحفيين فصل الصحفي، ودَعَوا الوكالة إلى التراجع عن قرارها وإعادته لعمله، في حين عبرت رابطة الصحافة الدولية عن قلقها العميق، وأكدت أن الصحفيين يطرحون أسئلة صعبة ومحرجة، مضيفة "هذا هو عملنا، كما أنه لا يزال إحدى الركائز الأساسية لحرية الصحافة".

واعتبر رئيس الرابطة ديفيد أب ياغو أن معاقبة نونزياتي يبعث رسالة مخيفة إلى جميع المراسلين في بروكسل وأوروبا، مضيفا "لا ينبغي أن يواجه أي صحفي عقوبات مهنية أو فصلا من العمل لطرحه سؤالا مشروعًا، حتى لو كان غير مريح، في مؤتمر صحفي للمفوضية الأوروبية".