4 أسباب رئيسية.. لماذا يعتمد الأميركيون على المؤثرين في متابعة الأخبار؟

المؤثرون وصناع الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي أصبحوا بديلا شائعا عن الصحفيين التقليديين والمؤسسات الإخبارية بالنسبة لكثير من الأميركيين (شترستوك)
Published On 6/11/2025
آخر تحديث: 12:19 (توقيت مكة)

يتنامى اعتماد الأميركيين، خصوصا الشباب، على المؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الأخبار، حيث يحصل واحد من كل 5 أميركيين على الأخبار منهم بانتظام، وفق مركز بيو للأبحاث.

وبيّن المركز أن المؤثرين وصناع الأخبار المبدعين أصبحوا بديلا شائعا عن الصحفيين التقليديين والمؤسسات الإخبارية كمصدر للأخبار بالنسبة لكثير من الأميركيين، نظرا لدورهم الفعال في إيصال وتفسير الأحداث بسرعة وتقديم محتوى إخباري نوعي.

من يحصل على الأخبار من المؤثرين؟

واستنتج المركز الأميركي أن الشباب هم الأكثر اعتمادا على المؤثرين، إذ قال 38% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما إنهم يحصلون على الأخبار من صناع الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام، في حين بلغت نسبة المسنين (65 فما فوق) الذين يعتمدون على المؤثرين 8% فقط.

ومن بين الذين يحصلون على الأخبار من المؤثرين بانتظام، يقول 69% إنهم يصادفونها غالبا، بينما يفيد 31% منهم أنهم يبحثون عنها.

epa12440394 US President Donald Trumps (C) is joined by members of his cabinet and staff, including (from left) Press Secretary Karoline Levitt, Deputy Chief of Staff Stephen Miller, Chief of Staff Susie Wiles, Attorney General Pam Bondi, DHS Secretary Kristi Noem, FBI Director Kash Patel, Deputy Attorney General Todd Blanch during a Roundtable on Antifa movement in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, USA, 08 October 2025. Trump on 22 September designated antifa as a 'domestic terrorist organization' via executive order. EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
جانب من اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمؤثرين يمينيين في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (الأوروبية)

لماذا يعتمدون على المؤثرين؟

ولا يوجد سبب واحد وراء اعتماد المؤثرين كمصدر للأخبار، بل يذكر الأميركيون عددا من الأسباب الرئيسية:

  • المساعدة على فهم الأحداث الجارية بشكل أفضل (54%).
  • سرعة تغطية المؤثرين للأخبار العاجلة (54%).
  • مصداقية المؤثرين (49%).
  • تقديم معلومات مختلفة عن المصادر الأخرى (46%).

ويقول قرابة نصف البالغين ممن تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر (52%) إن السبب الرئيسي لحصولهم على الأخبار من المؤثرين أن لديهم آراء أو قيما يتفقون معها، أما كبار السن فأفادوا بأنهم يقدّرون المصداقية لدى المؤثرين (58%).

وكان الشباب الأميركيون أكثر عرضة من كبار السن للقول إن السبب الرئيسي لمتابعة الأخبار من المؤثرين أنها مسلية (40% مقابل 30%).

المصدر: مركز بيو

