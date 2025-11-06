كيف وصفت مراسلة أجنبية زيارتها لغزة وماذا قالت عن "الخط الأصفر"؟

"أرض قاحلة.. مجرد أكوام من الأنقاض"، بهذا الوصف اختزلت مراسلة قناة فرانس 24 نوغا تارنوبولسكي مشاهداتها في قطاع غزة، عقب المشاركة في جولة صحفية نظمها الجيش الإسرائيلي لـ20 صحفيا أجنبيا ووُصفت بأنها "محدودة للغاية".

وتحظر إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، رغم المطالبات العالمية المتواصلة بذلك، وظل الحظر مفروضا حتى بعد سريان وقف إطلاق النار، حيث أجّلت المحكمة الإسرائيلية العليا جلسات النظر في إمكانية دخول الصحفيين 7 مرّات.

ويقوم جيش الاحتلال بتنظيم جولات محدودة لبعض الصحفيين الأجانب لمواقع يختارها وتقع تحت سيطرته في القطاع.

وأشارت المراسلة تارنوبولسكي إلى أن الصحفيين دخلوا القطاع أمس الأربعاء من خلال السياج الذي عبره مقاتلو كتائب القسام في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم اقتيدوا إلى قاعدة للجيش الإسرائيلي أنشئت مؤخرا في إحدى ضواحي مدينة غزة.

لا أحد يعلم إحداثيات "الخط الأصفر"

وسُمح للصحفيين بالصعود على نوع من الكثبان الرملية التي تحيط بالمعسكر الإسرائيلي ورؤية الدمار في المكان، وفق المراسلة.

وقالت "أحد الأشياء التي أثرت فيّ حقا هو الغبار في الهواء، جودة الهواء مختلفة هناك، والسبب ليس فقط الدمار الشامل. لم يتبق أي مبان تحجب الرياح، أنت تقف هناك وسط سحابة من الغبار".

وأكدت تارنوبولسكي أن الصحفيين لم يتمكنوا من رؤية أو التحدث إلى أي من السكان الفلسطينيين، ولفتت إلى أن أحد الاستنتاجات من الزيارة صعوبة تحديد موقع ما يسمى بـ"الخط الأصفر" الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن "من المستحيل تقريبا تحديد مكانه".

وتوقعت أن يزداد زخم الحديث عن وقوع شهداء فلسطينيين مدنيين جراء عبور "الخط الأصفر" غير المرئي عن طريق الخطأ، مؤكدة عدم وضوح الخط حتى للجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة في القطاع.

ووصفت لجنة حماية الصحفيين المرافقين الإسرائيليين للصحفيين المشاركين في الجولات داخل القطاع بأنهم أدوات للدعاية ويخضعون لرقابة مشدّدة من الجيش الإسرائيلي، وأكدت أن الصحفيين لا يُسمح لهم بالبقاء في غزة إلا لبضع ساعات، حيث يُوجّهون إلى مواقع محددة ولا يتاح لهم التواصل بحرية مع الفلسطينيين، وقالت إن ذلك لا يتوافق مع الممارسات المقبولة دوليا.

وقال موقع واي نت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن إسرائيل تستعد لـ"حرب دعاية" قبل دخول الصحافة الأجنبية إلى القطاع، حيث تخطط لجولات ميدانية للصحفيين بإشراف الجيش الإسرائيلي لعرض شواهد مزعومة تبرر حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

وذكر الموقع الإسرائيلي، أن مسؤولين إسرائيليين يستعدون لما يصفونه بموجة مرتقبة من التقارير الإنسانية في غزة، مما سيؤجج الانتقادات العالمية لإسرائيل ويعزز من اتهامها بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان أنّ استمرار حظر دخول الصحافة الأجنبية إلى القطاع يشكّل جزءا من سياسة متسقة ومترابطة تُمارسها السلطات الإسرائيلية بأذرعها التنفيذية والأمنية والقضائية، لإبقاء الجرائم خارج نطاق الرصد الدولي وإعاقة أي مساءلة أو تحقيق مستقلّ في الانتهاكات الجسيمة.

ونبّه إلى أن أي تأخير دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة سيمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لاستكمال محو الأدلة والشواهد المادية وتدمير ذاكرة الجريمة.