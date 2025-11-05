هذا ما قاله ترامب في الأجزاء المحذوفة من مقابلته مع برنامج "60 دقيقة"

أثيرت ضجة كبرى بشأن أول مقابلة للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع برنامج "60 دقيقة" منذ 5 سنوات، لا سيما مع حذف محاور وتعليقات كثيرة منها.

وقام البرنامج الذي تبثه شبكة "سي بي إس نيوز" بتحرير أجزاء كثيرة من المقابلة، إذ استمر حوار المذيعة نورا أودونيل مع ترامب لمدة 90 دقيقة، ولكن لم يُبث سوى 28 دقيقة منها، ولاحقا نشر موقع الشبكة نص المقابلة كاملة، إلى جانب نسخة مطولة مدتها 73 دقيقة.

وقبل عام بالضبط، رفع ترامب دعوى قضائية ضد "سي بي إس" بسبب تحرير مقابلة برنامج "60 دقيقة" مع منافسته آنذاك، كامالا هاريس نائبة الرئيس السابق جو بايدن، زاعما أنها حُررت على نحو خادع لمساعدتها في الانتخابات الرئاسية.

ورفض عديد من الخبراء القانونيين الدعوى القضائية باعتبارها "لا أساس لها"، ومن غير المرجح أن تصمد قضائيا، لكن شبكة "سي بي إس" توصلت إلى تسوية مع الرئيس بمبلغ 16 مليون دولار في يوليو/تموز الماضي، وتضمنت التسوية موافقة الشبكة على نشر نصوص المقابلات اللاحقة مع المرشحين الرئاسيين.

تصريحات ترامب المحذوفة

وفي مقطع لم يُبث خلال المقابلة الأخيرة، انتقد ترامب الشبكة وكرر ادعاءاته ضدها، وقال: "في الواقع، دفع لي ’60 دقيقة‘ كثيرا من المال، ولا داعي أن تبثوا هذا، لأنني لا أريد أن أحرجكم".

وأضاف ترامب "البرنامج اضطر إلى دفع كثير من المال لي، لأنهم حذفوا إجابتها السيئة للغاية (يقصد كامالا هاريس)، التي كان من شأنها تغيير نتائج الانتخابات، قبل ليلتين من الانتخابات، وأدخلوا إجابة جديدة. لا يمكن أن يكون هناك أخبار مزيفة".

وخلال جزء آخر من المقابلة لم يُبث، أشاد ترامب ببيع شبكة "سي بي إس" لعائلة الملياردير إليسون، وامتدح رئيسة التحرير الجديدة للشبكة، باري فايس، ووصفها بالرائعة.

وكان الرئيس متحمسا في الإشادة بديفيد إليسون ووالده لاري، المالك الجديد لباراماونت، الشركة الأم لشبكة "سي بي إس"، وقال: "أعتقد أن أحد أفضل الأشياء التي حدثت هو هذا البرنامج والملكية الجديدة، أعظم شيء حدث منذ فترة طويلة لصحافة حرة ومفتوحة وجيدة".

وكان من بين العديد من إجابات ترامب التي حُذفت، تعليقات تشكك في نزاهة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إذ قال إنها زُورت وسُرقت.

أداء الصحفية أودونيل

ووصف معهد بوينتر للصحافة أداء الصحفية أودونيل بالجيد، بالنظر إلى مهمتها شبه المستحيلة، والمتمثلة في حوار رئيس كثير الكذب والتضليل، ويتجاهل الأسئلة، ويحاول التخويف، ويتحدث فوق صوت مضيفته، وفق وصف المعهد.

وتطرقت أودونيل إلى معظم الموضوعات المهمة في الوقت الحالي، وأبرزها إغلاق الحكومة، والاقتصاد، وعمليات مداهمة المهاجرين، وفنزويلا، من بين شؤون دولية أخرى. وردّت عندما استطاعت، وتابعت عندما لم يرد ترامب مباشرة على بعض الأسئلة.

لكن آخرين رأوا عكس ذلك، ففي تحليله، كتب براين ستيلتر من "سي إن إن" أن المعلقين الليبراليين "انتقدوا أودونيل لعدم تدخلها وتصحيحها ترامب في كثير من الأحيان، مما أعاد إحياء نقاش دام 10 سنوات في أوساط صناعة الإعلام عن كيفية إجراء مقابلة مع ترامب".

وكان من بين المعلقين الليبراليين المذيعة السابقة في "إم إس إن بي سي"، جوي ريد، التي قالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سمحت نورا لترامب بالكذب دون أي رد أو تصحيح".