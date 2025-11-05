إعلام|فلسطين

صحيفة إسرائيلية: السماح للصحافة الأجنبية بدخول غزة ليس أولوية لترامب

U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stand at the Knesset on the day Trump addresses it, amid a U.S.-brokered prisoner-hostage swap and ceasefire deal between Israel and Hamas, in Jerusalem, October 13, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool TPX IMAGES OF THE DAY
مسؤول أميركي أقرّ بأن دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة لا يشكل أولوية بالنسبة لإدارة ترامب (رويترز)
Published On 5/11/2025
آخر تحديث: 14:00 (توقيت مكة)

أقرّ مسؤول أميركي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن مسألة دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة لا تشكل أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما يسمح لإسرائيل بالحفاظ على حظرها.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤوليْن أميركييْن، إن إدارة ترامب حثت قليلا إسرائيل على السماح للصحافة الأجنبية بدخول القطاع، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول المنقضي.

وفي أغسطس/آب الماضي، أجاب ترامب على سؤال أحد الصحفيين بشأن هذه القضية أنه يود السماح للصحفيين الدوليين بدخول غزة، مع الإشارة إلى أن الوضع هناك غير آمن.

TEL AVIV, ISRAEL - OCTOBER 13: U.S. President Donald Trump speaks to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Ben Gurion International Airport before boarding his plane to Sharm El-Sheikh, on October 13, 2025 in Tel Aviv, Israel. President Trump is visiting the country hours after Hamas released the remaining Israeli hostages captured on Oct. 7, 2023, part of a US-brokered ceasefire deal to end the war in Gaza. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
مسؤولان أميركيان: إدارة ترامب حثت قليلا إسرائيل على السماح للصحافة الأجنبية بعد وقف إطلاق النار (غيتي)

ورغم المطالبات العالمية المتواصلة بالسماح للصحفيين الأجانب بدخول القطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ظلت إسرائيل تحول دون دخولهم حتى بعد سريان وقف إطلاق النار بذرائع أمنية، في حين أجّلت المحكمة الإسرائيلية العليا جلسات النظر في إمكانية دخول الصحفيين 7 مرّات.

وفي 23 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي منحت المحكمة الإسرائيلية العليا إسرائيل 30 يوما إضافيا للرد على التماس قدمته رابطة الصحافة الأجنبية في عام 2024 للمطالبة بدخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة، والطعن في الحظر الذي تفرضه إسرائيل على دخولهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلال جلسة المحكمة الأخيرة أقرّ المدعي العام بأن "الوضع قد تغير" في القطاع، وأضاف أن إسرائيل تخطط لتجديد مرافقة الجيش الإسرائيلي للصحفيين داخل ما يسمى "الخط الأصفر" الذي انسحبت إليه قوات الاحتلال عند إعلان وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوعين.

SDEROT, ISRAEL - OCTOBER 23: Members of the media photograph and film to an incoming IDF strike on buildings in Gaza City, as seen from the border area on October 23, 2023 near Sderot Israel. on October 23, 2023 in Sderot, Israel. As Israel seems poised to invade the Gaza Strip in its campaign to vanquish Hamas, the Palestinian militant group that launched a deadly attack in southern Israel on October 7th, worries are growing of a wider war with multiple fronts, including at the country's northern border with Lebanon. Countries have scrambled to evacuate their citizens from Israel, and Israel has begun relocating residents some communities on its northern border. Meanwhile, hundreds of thousands of residents of northern Gaza have fled to the southern part of the territory, following Israel's vow to launch a ground invasion. (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
المرصد الأورومتوسطي: أي تأخير في دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة سيمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لمحو الأدلة المادية وتدمير ذاكرة الجريمة (غيتي)

وقال موقع واي نت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن إسرائيل تستعد لـ"حرب دعاية" قبل دخول الصحافة الأجنبية إلى القطاع، حيث تخطط لجولات ميدانية للصحفيين بإشراف الجيش الإسرائيلي لعرض شواهد مزعومة تبرر حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

وذكر الموقع الإسرائيلي، أن مسؤولين إسرائيليين يستعدون لما يصفونه بموجة مرتقبة من التقارير الإنسانية في غزة، مما سيؤجج الانتقادات العالمية لإسرائيل ويعزز من اتهامها بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ إسرائيل تواصل بشكل منظم ومؤسساتي، تنفيذ سياسة منهجية لطمس الأدلة المادية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها على مدار عامين في قطاع غزة، بإجراءات ميدانية وإدارية متسلسلة، تشمل منع دخول الصحفيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة، في محاولة لإعاقة أي تحقيق جنائي أو توثيق ميداني يرسّخ الحقيقة ويُثبت مسؤوليتها القانونية.

وشدّد المرصد في بيان على أنّ استمرار حظر دخول الصحافة الأجنبية إلى القطاع يشكّل جزءا من سياسة متسقة ومترابطة تُمارسها السلطات الإسرائيلية بأذرعها التنفيذية والأمنية والقضائية، لإبقاء الجرائم خارج نطاق الرصد الدولي وإعاقة أي مساءلة أو تحقيق مستقلّ في الانتهاكات الجسيمة.

ونبّه إلى أن أي تأخير دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة سيمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لاستكمال محو الأدلة والشواهد المادية وتدمير ذاكرة الجريمة.

المصدر: الجزيرة + تايمز أوف إسرائيل

