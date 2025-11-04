قوات الدعم السريع تنشر فيديو للصحفي الأسير معمر إبراهيم برفقة المتحدث باسمها

بثت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا يظهر فيه المتحدث باسم الدعم السريع الفاتح قرشي برفقة الصحفي السوداني معمر إبراهيم الأسير لدى قوات الدعم السريع منذ الأسبوع الماضي وعقب دخول الدعم السريع مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور غربي السودان.

وقال المتحدث باسم "الدعم السريع" الفاتح قرشي إن إبراهيم يواجه تهمة الإساءة لقوات الدعم السريع بسبب استخدامه كلمتي "مليشيا وجنجويد" توصيفا للدعم السريع، معتبرا الوصفين إخلالا بالحيادية المطلوبة لدى الصحفيين.

وأشار قرشي إلى أن الصحفي الأسير سيخضع لتحقيق آخر، وبالتالي النظر في إطلاق سراحه في حال موافقة قيادة قوات الدعم السريع.

في الأثناء، قال معمر إبراهيم إنه استخدم الوصفين في أوقات سابقة عبر صفحته الشخصية وليس عبر تقاريره الإعلامية أو أعماله المبثوثة عبر قناة الجزيرة مباشر مباشر التي كان يعمل معها متعاونا من الفاشر طوال الفترة الماضية.

وفي اليوم الثاني لسيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر ظهر إبراهيم في مقطع فيديو صُوّر في الليل مع مجموعة من المسلحين قال فيه إنه حاول الخروج من المدينة، وقد تم القبض عليه قبل أن يتمكن من ذلك.

وأضاف أنه في "أيد أمينة"، مناشدا كل الجهات التواصل، ومؤكدا أنه صحفي محايد وليست له علاقة بالجيش السوداني".

يشار إلى أن قوات الدعم السريع سيطرت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وبعد حصار استمر قرابة عامين على مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفقا لمنظمات محلية ودولية.