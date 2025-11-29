يرى 62% من الصحفيين البريطانيين في الذكاء الاصطناعي تهديدا كبيرا أو كبيرا جدا للصحافة، في حين يرى فيه 15% فقط فرصة كبيرة أو كبيرة جدا، وفق تقرير حديث نشره معهد رويترز للصحافة يسلط الضوء على كيفية استخدام الصحفيين وغرف الأخبار في بريطانيا للذكاء الاصطناعي في مهام عملهم.

وبحسب التقرير الذي نشر أول من أمس ويستند إلى استطلاع شمل أكثر من ألف صحفي وأجري بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، فإن أكثر من نصف الصحفيين البريطانيين (56%) يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، لكن الذين يستخدمونه على الدوام باحتراف هم الصحفيون الأصغر سنا والذكور.



واستنتج المعهد من تقريره المفصّل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الصحفيين وغرف الأخبار في المملكة المتحدة 10 نتائج أساسية:-

1. كم مرة يُستخدم الذكاء الاصطناعي؟

قال 56% من الصحفيين في المملكة المتحدة إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل احترافي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، في حين أفاد 16% فقط بأنهم لم يستخدموه مطلقا.

وكان استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر انتشارا بين الصحفيين الأصغر سنا والذكور، إضافة إلى الصحفيين الذين يتولون مسؤوليات إدارية أكبر.

2. كيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي؟

وأظهر التقرير أن أكثر الاستخدامات الأسبوعية شيوعا هي مهام معالجة اللغة على النحو التالي:

النسخ (49%).

تحرير النصوص/التدقيق النحوي (30%).

الترجمة (33%).

أما إنشاء المسودة الأولى للمقالات النصية (8%) والتحقق من صحة المعلومات (8%) باستخدام الذكاء الاصطناعي فهما من الاستخدامات الأقل شيوعا، في حين لا يستخدم سوى أقلية محدودة الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملفات صوتية (4%) أو فيديو (2%).

ومع ذلك، تُظهر النتائج أن الصحفيين في المملكة المتحدة يستخدمون الذكاء الاصطناعي أيضا في مهام صحفية جوهرية، إذ يستخدمه 22% منهم مرة واحدة على الأقل شهريا للبحث عن قصص إخبارية، و16% لتوليد الأفكار/العصف الذهني، و16% لإنشاء أجزاء من المقالات النصية مثل العناوين الرئيسية.

3. أي الصحفيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي؟

وبين الصحفيين الشباب والذكور، يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر الصحفيون الذين يتولون مسؤوليات إدارية أكبر، وثمة اختلافات بين المجالات، إذ يستخدم 43% من الصحفيين الاقتصاديين الذكاء الاصطناعي بشكل احترافي مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، مقارنة بـ21% من الصحفيين المتخصصين في نمط الحياة.

4. هل حسّن الذكاء الاصطناعي رضى الصحفيين عن عملهم؟

وبيّن التقرير أن الصحفيين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر يعتقدون بشكل أكبر أنهم يعملون في مهام منخفضة المستوى، كما أظهر أنهم ليسوا راضين عن مقدار الوقت الذي يقضونه في العمل على مهام معقدة وإبداعية.

5. كيف ينظر الصحفيون إلى الذكاء الاصطناعي؟

وينظر معظم الصحفيين في المملكة المتحدة إلى الذكاء الاصطناعي على أنه تهديد كبير (62%)، ولا ينظر إليه سوى أقلية محدودة (15%) على أنه فرصة كبيرة، وبالعموم فإن معظم الصحفيين متشائمون، ولكن الصحفيين الأكثر خبرة، والذين لديهم مستويات أعلى من المعرفة بالذكاء الاصطناعي، ومن يستخدمونه بانتظام كانوا أقل تشاؤما.

6. ما الذي يخشاه الصحفيون من صعود الذكاء الاصطناعي؟

واستنتج التقرير أن أكثر من نصف الصحفيين في المملكة المتحدة "قلقون للغاية" بشأن التأثير السلبي المحتمل للذكاء الاصطناعي، وتشمل المخاوف الأكثر شيوعا بالنسبة للصحفيين البريطانيين:

التأثير على ثقة الجمهور في الصحافة (60%).

التأثير على قيمة الدقة (57%).

التأثير على أصالة المحتوى الصحفي (54%).

الكشف غير المقصود عن البيانات الشخصية (25%).

7. كيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار؟

ويقول 60% من الصحفيين في المملكة المتحدة إن هناك بعض التكامل بين الذكاء الاصطناعي وغرف الأخبار، على الرغم من أن العديد منهم يصفونه بأنه محدود، ومع ذلك، يتوقع معظمهم أن يزداد استخدامه في وسائل الإعلام التي يعملون بها مستقبلا.

8. هل حجم غرفة الأخبار مهم؟

وبخلاف المؤسسات الكبرى، كشف الصحفيون الذين يعملون في غرف أخبار مستقلة عن مستويات أقل من دمج الذكاء الاصطناعي، واعتماد أكبر على أدوات الذكاء الاصطناعي من أطراف ثالثة في أماكن عملهم.

9. ما التدريبات التي توفرها غرف الأخبار؟

ويقول 60% من الصحفيين البريطانيين إن وسائل الإعلام الرئيسية التي يعملون بها وضعت بروتوكولات أو مبادئ توجيهية بشأن الذكاء الاصطناعي.

وكانت الإرشادات الأكثر شيوعا هي:

الإشراف البشري (44%).

خصوصية البيانات وأمنها (43%).

الشفافية (42%).

ومع ذلك، يقول 32% فقط إن وسائل الإعلام التي يعملون بها توفر تدريبا على الذكاء الاصطناعي.

10. هل تبني غرف الأخبار أدوات ذكاء اصطناعي خاصة بها؟

وأشار 9% فقط من الصحفيين إلى أن مؤسساتهم تستخدم فقط أدوات خاصة طُورت داخليا، بينما يقول 57% إن غرفة الأخبار التي يعملون بها تستخدم فقط أدوات الذكاء الاصطناعي من جهات خارجية.

ويقول 34% إن المؤسسات الصحفية التي يعملون بها تستخدم مزيجا من الاثنين، ووفق التقرير فإن وسائل الإعلام المملوكة للقطاع العام والشركات الكبرى أقل احتمالا بكثير لاستخدام أدوات من جهات خارجية فقط.