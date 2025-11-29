إخلاء مقر قناة "فرانس تلفزيون" في باريس بعد إنذار بوجود قنبلة

أفادت إذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية، اليوم السبت، بإخلاء مقر قناة "فرانس تلفزيون" العمومية في باريس بعد إنذار بوجود قنبلة، مشيرة إلى أن الأمن الفرنسي يجري تحقيقات في الحادث.

وأبلغت الجهات الحكومية مسؤولي قناة "فرانس تلفزيون" بتلقي إنذار بوجود قنبلة، في وقت هرع رجال الشرطة، مصطحبين الكلاب البوليسية، إلى موقع الحادث لإجراء التحقيق.

وتأثر بث البرامج في القناة والموقع الإلكتروني للقناة جراء ذلك.

وكان إنذار بوجود قنبلة قد أدى إلى إخلاء مقر قناة "بي إف إم" يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني. وتم حينها إيقاف البث لأكثر من ساعتين، وعادت الفرق إلى المقر بعد استكمال الشرطة للتحقيقات اللازمة.