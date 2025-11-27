"نيوز ريل".. تطبيق يسعى لتشجيع "جيل زد" على قراءة الأخبار عبر اللعب

حصل تطبيق "نيوز ريل" (Newsreel) -الذي يسعى إلى تشجيع الشباب على تطوير عادات قراءة الأخبار- على استثمار بقيمة 100 ألف دولار من مركز غلين نيلسون التابع لمجموعة "أميركان بابليك ميديا" (APM).

وخلال العام الماضي، أُعلن عن المشروع الذي يحاكي تطبيق تعلم اللغات "دولينغو" Duolingo في الجامعات والمكتبات بجميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويأمل هذا التطبيق الإخباري -الذي يقدم نسخة يومية من الأخبار على شكل ألعاب- في إبعاد "جيل زد" عن إنستغرام وإعادته إلى علاقة مباشرة مع "نيوز ريل".

ويستهدف "نيوز ريل" الفئة العمرية من 18- 30 عاما، وهي فئة نادرا ما تزور المواقع الإخبارية أو تشاهد الأخبار التلفزيونية. ومن المرجح أن تستهلك معظم محتواها عبر الإنترنت من خلال منصات مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب التي توفر للمتابعين تدفقا لا نهائيا من مقاطع الفيديو القصيرة.

I’m looking for people tired of the ai slop and brain rot to be the first to try https://t.co/PQMQmlBoSq, a gamified, interactive news app. It makes staying informed fun, easy and engaging. Sign up for the waitlist here:https://t.co/ZRyBACK0V2 — Jack Brewster (@jbruce218) October 14, 2025

الانعتاق من سطوة منصات التواصل

وقال جاك بروستر مؤسس "نيوز ريل" ومديرها التنفيذي "شركات التواصل الاجتماعي تستولي على حصة الأخبار".

وأضاف "أنا لا أنتظر منصة أخرى لإنقاذنا، الصحفيون هم من أنشؤوا المحتوى الذي جعل تلك الأخبار ذات قيمة في المقام الأول، والآن نحن نبني التكنولوجيا التي تعيد الناس، وليس الخوارزميات، إلى المصدر الأساسي".

ويرى بروستر أن مشروعه يشير إلى قدرة وسائل الإعلام الموثوقة على الابتكار وفقا لشروطها الخاصة.

We just rolled out a redesigned profile page at Newsreel. Now, every user can: – See every story you’ve ever read

– Track every poll you’ve ever answered

– Watch your political profile shift over time pic.twitter.com/jSZZvZKWL8 — Jack Brewster (@jbruce218) September 3, 2025

ويقدم التطبيق 3 قصص يوميا تركز على السياسة والشؤون الخارجية، ويدعو القراء لإكمالها على مراحل، إذ يقوم المتابعون بالتمرير عبر المقالات المقسمة إلى أجزاء صغيرة (على غرار سناب شات) ويتخلل النص مقاطع فيديو واختبارات تقيس مدى استيعاب القراء لما قرؤوه، بالإضافة إلى امتيازات وتحفيزات أخرى.

إعلان

وقال جيف فريلاند نيلسون مدير الاستثمارات المغامرة في مركز غلين نيلسون "تمثل نيوز ريل بالضبط نوع الابتكار الذي نسعى إلى دعمه، حيث تجمع بين الصحافة الدقيقة والتصميم المتمركز حول الإنسان الذي يرغب الجمهور الشاب في التفاعل معه".

ويحول "نيوز ريل" التقارير الصحفية إلى مجموعات قصص تفاعلية واستطلاعات رأي واختبارات، وقد أتاح مؤخرا للمستخدمين رؤية كيفية تفاعل أصدقائهم مع الأخبار، وحثهم على قراءة قصص معينة، ومقارنة ردود الاستطلاعات، والتنافس على قوائم المتصدرين.