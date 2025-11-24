كيف يستفيد الصحفيون من تجربة المؤثرين؟

أوصى معهد الصحافة الأميركي غرف الأخبار بالاستفادة من تجارب المؤثرين وصناع المحتوى واستثمارها في الإنتاج الصحفي، من أجل تلبية تطلعات الجمهور وحاجته إلى الشعور بالارتباط مع الصحفيين وليس مجرد استهلاك محتواهم.

وبيّن المعهد أن المؤثرين يفهمون ما تعاني منه غرف الأخبار حتى اليوم، مؤكدا أن الناس بحاجة إلى تجربة الأشياء جنبا إلى جنب مع الصحفيين وليس الاكتفاء بالكتابة عنها.

وأكد بعد سرد تجربة صحيفة "هيوستن كرونيكل" الناجحة مع أحد المؤثرين في مجال الطعام أن الصحفيين يمتلكون بالفعل ما يتوق إليه الناس من معرفة عميقة وعلاقات موثوقة وسنوات من الخبرة والتغطية الصحفية في مجتمعات لا يراها معظم الناس.

وقالت أليخاندرا ماتوس، رئيسة تحرير إستراتيجية الجمهور والمحتوى في "هيوستن كرونيكل" إن التحدي يتمثل بإيجاد الطريقة المناسبة لمشاركة هذه الخبرة التي يتمتع بها الصحفيون، مشيرة إلى أهمية تجاوز المقالات الاعتيادية، في سبيل التواصل مع جمهور جديد وأصغر سنا.

وأكدت ماتوس أن الصحفيين ليسوا مجرد كتاب، بل مرشدين يمكنهم خلق تجارب حول خبراتهم، ولفتت إلى أن الفيديو أصبح وسيلة لجذب الناس إلى هذه الخبرات، كما أصبحت الأحداث الشخصية فرصا للجمهور للتواصل مع غرف الأخبار بطرق أعمق من مجرد التوقيع في نهاية المقال.

وخلص معهد الصحافة الأميركي إلى أن نتائج تجارب العمل مع المؤثرين تؤكد أهمية تكييف عقليتهم وآلية عملهم في غرفة الأخبار، وقدّم مجموعة من النصائح للتجربة، حتى لو لم يكن هناك ميزانية للتفاعل مع مبدعين خارجيين.

وجوه حقيقية أمام الكاميرا

وأشارت ماتوس إلى أن المؤثرين ينجحون لأنهم أفراد يتواصلون مع جمهورهم، وليسوا علامات تجارية، واقترحت اعتماد غرف الأخبار إستراتيجية فيديو، يتحدث بمقتضاها الصحفيون مباشرة إلى الكاميرا، وقالت "دع الجمهور يشاهد ويسمع من المراسلين الفعليين الذين يقومون بالعمل".

الكشف عن تفاصيل عملية إعداد التقارير

وأكدت أن الشفافية تبني الثقة، واستحضرت تجربة صحيفة "هيوستن كرونيكل" مع مقاطع الفيديو التي قامت بتصويرها مع المؤثر شون سينغ، حيث أظهر للجمهور كيفية نقد المطاعم، عبر زيارتها 3 مرات ودفع ثمن الوجبات بنفسه، وغيرها من التفاصيل.

إعلان

وتساعد هذه المقاطع التي توضح "كيف قمنا بذلك" الجمهور على فهم القيمة والدقة الكامنة وراء التغطية الصحفية، مع ربطهم بالخبرة بطرق لا تستطيع المقالات المكتوبة القيام بها.

تنظيم فعاليات شخصية في مختلف المجالات

وأشار المعهد إلى تجربة مراسلته المتخصصة في مجال الطاقة كلير هاو، في إدارة مائدة مستديرة مجتمعية حول القدرة على تحمل تكاليف الطاقة، حيث قدمت معلومات وموارد حول ارتفاع فواتير المرافق في المدينة.

وأوصى الصحفيين بالتفكير فيما يمكن أن يقدموه في مجالات تخصصم.

بناء العلاقات

وفي تجربتها مع المؤثر شون، قالت ماتوس إن صحيفتها دعت مبدعين محليين آخرين في مجال الطعام دون شروط، ودون مطالبات بنشر منشورات على حساباتهم، وأضافت "أحيانا تكمن القيمة في بناء علاقات حقيقية مع الأشخاص الذين يتحمسون لعملنا، وليس من أجل الحصول على نتيجة أو مصلحة مباشرة".