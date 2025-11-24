الجزيرة تحصد جوائز بارزة في حفل رابطة البث الدولي

حصدت قناتا الجزيرة، العربية والإنجليزية، عدة جوائز في حفل جوائز رابطة البث الدولي "إيه آي بي" (AIB)، الذي يُقام سنويا لتكريم أبرز الأعمال في مجالي التلفزيون والإذاعة على مستوى العالم، وأقيم هذا العام في لندن.

وفازت قناة الجزيرة العربية بجائزة "أفضل تقرير قصير" عن عملها "24 ساعة في غزة"، وهو جزء من مشروع "أصوات من غزة" المستمر منذ عامين.

ويوثق التقرير بأسلوب سينمائي، يوما كاملا في القطاع من خلال روايات السكان، مسلطا الضوء على الصعوبات الكبيرة في الحصول على الاحتياجات الأساسية.

وقال رائد فقيه، مدير الأخبار في قناة الجزيرة الإخبارية: "إن الفوز بهذه الجائزة يجسد أهمية تناول الأحداث من زوايا متعددة، والاقتراب من واقع الناس ومعايشته بعمق".

وأضاف: "هذه الجائزة مهداة أولا لصحفيي غزة، أولئك الذين ضحّوا بحياتهم وعرّضوها للخطر من أجل نقل الحقيقة، رغم كل محاولات طمسها".​

أما قناة الجزيرة الإنجليزية، فحصدت جائزتين رئيسيتين، الأولى في فئة "التغطية الإخبارية المستمرة" عن تغطيتها المتواصلة للحرب في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد بعد نحو 50 عاما في الحكم، واستمرت القناة في نقل التطورات حتى بعد انصراف معظم وسائل الإعلام الدولية عن الملف، موثقةً مراحله كافة، من جبهات القتال المتجمدة، إلى المكاسب الميدانية للنظام عام 2018، ثم عودته التدريجية إلى المشهد السياسي الإقليمي.

وقال إبراهيم هلال، مدير الأخبار في الجزيرة الإنجليزية: "كانت تغطية التطورات السريعة في سوريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي فرصة ومسؤولية في آن واحد، فرصة لأننا أدركنا أبعاد القصة وأثرها الإقليمي، ومسؤولية لأن معرفتنا وقدرتنا على الوصول للمصادر كانت مميزة. والأهم أنها كانت جهدا جماعيا يعكس قوة الجزيرة الإنجليزية والتي تكمن في تنوعها".

وجاءت الجائزة الثانية في فئة "الوثائقي الثقافي والفني" عن فيلم لبرنامج "ويتنس" بعنوان: "رجاء استمتعوا بمآسينا"، الذي يتتبع قصة الفنانين الميانمارييْن ساي وزوجته كاي، اللذين عاشا في الخفاء بعد انهيار الديمقراطية في بلادهم وسجن والد ساي. غادرا لاحقا إلى أوروبا، حيث استخدما فنهما للتوعية بالأحداث في ميانمار.

كما حصلت الجزيرة الإنجليزية على 3 إشادات خاصة (Highly Commended):

برنامج "101 إيست" – بنغلاديش: الأم والوحش – في فئة السياسة والأعمال.

برنامج "101 إيست" – مدى القمع في كمبوديا – في فئة التحقيقات.

برنامج "فولت لاينز" –أطفال تحت النار– في فئة الشؤون الدولية والنزاعات.

وقال محمد الحمادي، مدير البرامج في قناة الجزيرة الإنجليزية: "نهنئ الفريقين على عملهما المتميز في تغطية قضايا ومناطق غالبا ما تغيب عن الاهتمام الإعلامي. هذه الجوائز تعكس المكانة المتنامية لقناة الجزيرة الإنجليزية كمنبر إخباري محايد وموثوق يضع الإنسان في صميم عمله الصحفي".

وتأسست جوائز الـ"إيه آي بي" (AIB) عام 1993، وتُعد من أبرز المنصات الدولية التي تكرّم الأعمال الإعلامية المبتكرة والمتميزة، بمشاركة مؤسسات وشخصيات إعلامية من مختلف دول العالم.