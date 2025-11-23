سجناء ومنفيون.. صحفيون فائزون بجائزة دولية غابوا عن حفل تكريمهم

لأول مرة، لم يحضر أي من الصحفيين الخمسة الفائزين بجوائز حرية الصحافة الدولية (IPFA) ولجنة حماية الصحفيين "سي بي جيه" (CPJ) حفل التكريم السنوي الـ35 في نيويورك، بسبب السجن أو النفي.

وكان الفائزون بالجائزة هذا العام هم: دونغ يويو، صحفي صيني مخضرم، ومسجون حاليا في الصين بتهمة التجسس، والزوجان الصحفيان إلفيرا ديل بيلار نولي وخوان كارلوس تيتو، وهما من الإكوادور، لكنهما يقدمان تقاريرهما من المنفى في كندا، وبولوت تيميروف، وهو صحفي استقصائي مخضرم من قرغيزستان ويواصل عمله في أبرز منصة إعلامية لمكافحة الفساد من منفاه في أوروبا، وسنية الدهماني، وهي محامية وإعلامية تونسية بارزة مسجونة في بلدها بسبب تقاريرها الصحفية.

وما يزال الصحفيان دونغ والدهماني مسجونين في بلديهما، في حين يواصل تيميروف عمله من مكان غير معلوم في أوروبا وسط تهديدات لسلامته، في حين لا يستطيع الصحفيان نول وتيتو السفر، بسبب تأخر النظر في طلبات لجوئهما.

Last year was the deadliest ever for our profession. CPJ counted 126 journalists and media workers killed worldwide. Two out of every three of those deaths were Palestinians killed by Israel. We asked Palestinian journalist Shrouq Al Aila, our 2024 IPFA winner, to reflect on… pic.twitter.com/drJXfhOzUx — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) November 21, 2025

وأدارت حفل توزيع الجوائز كريستيان أمانبور، المذيعة في شبكة "سي إن إن" وأشادت بشجاعة الفائزين والتزامهم بمواصلة رسالتهم الصحفية، وقالت: "بتكريم هؤلاء الصحفيين الخمسة نسلط الضوء على شجاعة آلاف الصحفيين الآخرين الذين يقاتلون القمع والرقابة الحكومية كل يوم".

وقدم خوان أريدوندو، المخرج والمصور الكولومبي الأميركي والمعروف بتقاريره عن النزاعات في أميركا اللاتينية وأوكرانيا، الجائزة إلى دونغ ييفو، نجل الصحفي دونغ، الذي أيدت محكمة في بكين قبل 10 أيام حكما قاسيا عليه بالسجن 7 سنوات.

وأشاد غاري بيير، مؤسس صحيفة هايتيان تايمز والحاصل على جائزة بوليتزر، بتأثير تقارير الصحفييْن نول وتيتو في الإكوادور لأكثر من 20 عاما.

وعن الصحفي القرغيزستاني تيميروف، قالت كاثرين فينر، محررة صحيفة غارديان: "يواصل بولوت نشر تحقيقات بشأن كبار المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الرئيس، من مكان ما في أوروبا، وفي الشهر الماضي فقط، أعلنت الحكومة أن قناته متطرفة، مما قد يجعل مشاركة منشوراته أو الإعجاب بها أمرا بالغ الخطورة على جمهوره في وطنه.

وقدم أيمن محيي الدين، الصحفي المخضرم ومقدم برنامج MS NOW، الجائزة إلى شقيقة الصحفية سنية، رملة الدهماني، وقال: "إن سجنها رمز لتدهور حرية الصحافة في تونس. كانت البلاد محرك الربيع العربي في عام 2011، الذي جلب آمالا بحريات سياسية وإعلامية أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وتقضي سنية الدهماني حكما بالسجن لمدة 5 سنوات تقريبا بتهم متعددة ضد نظام الحكم في تونس، وفق لجنة حماية الصحفيين.

غزة حاضرة

وطلب منظمو الحفل من الصحفية الفلسطينية شروق العيلة، الحاصلة على الجائزة في العام 2024، أن تتحدث عن تجربتها في تغطية الأحداث من غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع.

ونظرا لعدم تمكنها من مغادرة غزة، قرأ صحفيون بارزون تصريحات العيلة على الحضور، وكتبت الصحفية الغزية: "عندما بدأت الإبادة الجماعية في التراجع، شعرت بشيء ما يتجدد بداخلي، يعكس إيمانا هادئا ولكنه راسخ بقوة الصحافة".

وأضافت "أنا وزملائي ننتظر الآن، بكاميراتنا وكلماتنا، لتوثيق غزة وهي تنهض مرة أخرى من تحت الأنقاض، أقوى وأجمل وأكثر صلابة".

وترأس الرئيس التنفيذي لشركة داو جونز والناشر لصحيفة وول ستريت جورنال، العشاء الخيري السنوي، الذي جمع مبلغا قياسيا قدره 2.925 مليون دولار لحماية الصحفيين حول العالم.