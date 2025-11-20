هذه أكثر برامج البودكاست الأميركية رواجا في 2025

أعلنت شركة "آبل" قائمة أكثر برامج البودكاست شعبية ورواجا في الولايات المتحدة لعام 2025، حيث صعد البودكاست الأميركي الشهير "جو روغان" إلى المرتبة الأولى، بعدما كان في المركز الثالث العام الماضي.

وتراجع "ذا ديلي"، وهو بودكاست إخباري يومي من إنتاج صحيفة نيويورك تايمز عن صدارة القائمة إلى المركز الثاني، تلاه بودكاست "ذا ميل روبنز" التحفيزي، والذي لم يكن ضمن المراكز العشرة الأولى في عام 2024.

ودخل برنامجان آخران في قائمة العشرة الأوائل في هذا العام، الأول بودكاست "كول هير دادي" (Call Her Daddy) لأليكس كوبر، الذي احتل المرتبة السابعة، وبرنامج "إزرا كلين شو" (The Ezra Klein Show)، وهو بودكاست آخر لصحيفة نيويورك تايمز، الذي احتل المرتبة العاشرة.

ولا يزال روغان محط أنظار عالم البودكاست، بجلسات حوارية تمتد من ساعتين إلى 3 ساعات وتجذب ملايين المستمعين والمشاهدين.

ويحتل برنامج "جو روغان إكسبيرينس" حاليا المرتبة الأولى في قائمة البودكاست الأسبوعية على يوتيوب، ويليه مباشرة برنامج "ذا ميداس تاتش" (The Meidas Touch)، وهو بودكاست سياسي يساري يقدمه 3 أشقاء معارضين للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وخضعت تصريحات روغان بشأن ترامب لتدقيق كبير هذا العام، حيث أيد مقدم البودكاست إعادة انتخاب الرئيس، لكنه انتقد جهود إدارته في مجال الهجرة وغيرها من القضايا المثيرة للجدل.

وفي حين يقضي بعض مقدمي البودكاست الأكثر شهرة، مثل روغان الكثير من الوقت في الحديث عن السياسة، فإن العديد من البرامج الأكثر شهرة في قائمة "آبل" تدور حول الجرائم غير المكتشفة وغيرها من الألغاز.

وجملة من البرامج الجديدة التي حققت نجاحا كبيرا هذا العام هي برامج حوارية تركز على المشاهير، مثل "Good Hang with Amy Poehler" و"Not Gonna Lie with Kylie Kelce".

ويُظهر تصنيف "آبل" لأفضل الحلقات الفردية لهذا العام مجموعة متنوعة من الموضوعات: الحلقة رقم 1 كانت من بودكاست "The Telepathy Tapes" الخاص بمرضى التوحّد، والحلقة رقم 2 كانت من بودكاست الجريمة "Crime Junkie"، والحلقة رقم 3 كانت ظهور تايلور سويفت في البودكاست الرياضي "New Heights"، وكانت الحلقة رقم 4 عن زيارة إيلون ماسك لروغان، والحلقة رقم 5 كانت من بودكاست "The Daily" وتركز على ترامب.