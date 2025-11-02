10 علامات.. كيف تميّز الأخبار التي أُُنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي؟

نشرت صحيفة "برس غازيت" 10 نصائح للصحفيين، من أجل تمييز الأخبار المزيفة المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن ثمة وكالات علاقات عامة افتراضية ترسل ملايين البيانات الصحفية المنشأة بأدوات الذكاء الاصطناعي إلى بريد الصحفيين.

واستحضرت الصحيفة البريطانية تقريرا سابقا عن أداة الذكاء الاصطناعي "أوليفيا براون" التي تعمل على أتمتة كل جزء في عملية العلاقات العامة، بدءا من اقتراح الموضوعات وكتابة الأخبار وحتى إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى الصحفيين.

وتتباهى شركات العلاقات العامة الرقمية، التي تسعى إلى التسويق لشركات ومشاريع عملائها وتوثيق روابط مواقع الويب الخاصة بهم، بإرسال عشرات ملايين الرسائل الإلكترونية شهريا إلى الصحفيين.

عناوين جذابة ومثيرة للقلق

وقال المحرر المساهم في صحيفة "تايمز" البريطانية مات رود إنه حظر عددا كبيرا من عناوين البريد الإلكتروني لمنع وصول البيانات الصحفية المزعجة، التي يبدو أنها مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، لكن المرِسلين يقومون ببساطة بإنشاء عناوين بريدية جديدة.

ولفت رود إلى أن السمات المميزة لتلك الأخبار عدم وجود رقم اتصال في البيان، وإرسالها من عناوين بريد إلكتروني غير مراقبة، وترتد وتفشل أحيانا أثناء الإرسال.

وقال إنه لاحظ أيضا زيادة في عدد الرسائل المرسلة من وكالات تحمل اسم ولقب أنثى، ولكن ليس من فتاة أرسلت بيانا صحفيا من قبل، معروفة لدى الصحفيين.

وأشار رود إلى نوع من الحيل والعناوين التي أُنشئت عبر الذكاء الاصطناعي لجذب الانتباه، مثل "خطأ بسيط في السباكة قد يكلفك مليون جنيه إسترليني"، أو "إذا تجاهلت قاعدة المرور هذه.. فقد ينتهي بك الأمر في السجن إلى الأبد".

تنسيق مكشوف

ووصفت الصحفية المستقلة روزي تايلور بعض العلامات، التي تميّز الأخبار المكتوبة بالذكاء الاصطناعي، بأن جميع حروف عناوينها كبيرة، ويتضمن نَصّها على كثير من العناوين الصغيرة والنقاط الجذابة.

وقالت إن الأخبار المصنوعة بالذكاء الاصطناعي غالبا تحتوي على جمل قصيرة بشكل غريب، أي غير مترابطة، مثل: "جهاز جديد. إنه مذهل. سيوفر الجهد. ستشعر بالسعادة"، كما تتضمن عبارات تذكر 3 أشياء في سطر واحد.

وتابعت أن الأخبار تحتوي كذلك على جمل آلية تتضمن فواصل في غير مكانها حول "و" و"أو" و"لكن"، مثل​​ "جهاز مذهل، ويحسّن مزاجك، أو يحدّ من القلق، لكن، قد يحتاج وقتا للاعتياد عليه".

وأضافت أنها تتضمن أيضا الكثير من أفعال الأمر المباشرة (استبدل هذا بذاك)، مثل "استبدل أسلوبك القديم بهذه الطريقة. استعمل الأداة. احصل على النتائج".

ولاحظ محرر أخبار آخر أن تنسيق الأخبار المعدّة بالذكاء الاصطناعي تعدّ دليلا واضحا، حيث يستخدم خطوطا تشبه "شات جي بي تي"، وكثيرا ما يكتب النص بالخط العريض.

ومن العلامات الأخرى الجداول والأسماء العامة للبريد الإلكتروني والافتقار التام لبيانات الاتصال الهاتفي.

وقالت برس غازيت إن العلامات السابقة تتطابق مع بعض البيانات الصحفية منخفضة الجودة التي ترسلها وكالات العلاقات العامة "سيغنال ذا نيوز" و"ريلاي ذا أبديت"، حيث ارتبطت الوكالتان بقصص تتضمن دراسات حالة مزيفة، مثل فائزين باليانصيب يصعب للغاية تعقبهم عبر الإنترنت.

ولخصت الصحيفة العلامات العشر لتمييز الأخبار المنتَجة بالذكاء الاصطناعي