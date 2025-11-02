الذكاء الاصطناعي فاقم الأمر.. اليونسكو: 75% من الصحفيات تعرضن لتهديدات عبر الإنترنت

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إن قرابة 75% من الصحفيات اللواتي شملهن استطلاع المنظمة واجهن عنفا عبر الإنترنت، وخلصت إلى أن واحدة من كل 4 صحفيات تلقت تهديدات بالإيذاء الجسدي أو القتل.

وبيّنت أن استهداف الصحفيات تفاقم مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي وُظّف في التزييف العميق وكشف المعلومات الشخصية والتحرش، بهدف إسكاتهن وإذلالهن وتشويه سمعتهن.

ودعت المنظمة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، إلى اتخاذ إجراءات قوية من أجل مكافحة العنف الذي يسهله الذكاء الاصطناعي وضمان توفير مساحات أكثر أمانا للنساء في وسائل الإعلام.

وقالت إن انتشار مقطع فيديو مزيف لصحفية أنشئ عبر الذكاء الاصطناعي، لا يترك أثره على صورتها فقط، بل على مصداقيتها وسلامتها وصوتها أيضا، محذرة من أن ازدياد قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، أسهم في زيادة قوة الأدوات الرقمية لإسكات الصحفيات.

وعرضت اليونسكو نتائج أبحاثها الميدانية في هذا الإطار، إذ أفادت 63% من الصحفيات اللواتي شملهن الاستطلاع في زيمبابوي بأنهن تعرضن للعنف عبر الإنترنت، يشمل خطاب الكراهية والإساءة القائمة على الصور.

وأكدت أن الكشف عن المعلومات الشخصية، عبر نشر معلومات خاصة على الملأ، يعد أحد أكثر أشكال الإساءة شيوعا، لافتة إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو انتقال التهديدات عبر الإنترنت إلى العالم الواقعي، إذ أفادت 14% من الصحفيات بأنهن تعرضن لعنف جسدي مرتبط بالتهديدات من خلال الإنترنت.

وأشارت المنظمة إلى 81% من الصحفيات في أوكرانيا تعرضن للعنف عبر الإنترنت، بما في ذلك التشهير والتحرش الجنسي والتهديدات التي تمتد إلى أفراد الأسرة، وتتحول غالبا إلى مضايقات خارج الإنترنت.