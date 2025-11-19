مقال في هآرتس: نتنياهو يقود "آلة السمّ" لترهيب الصحفيين

قالت الكاتبة الإسرائيلية نوا ليمون إن ثمة هجمات منظمة على الصحفي غاي بيليغ يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تهدف إلى ترهيب الصحفيين الإسرائيليين.

ونشر الصحفي بيليغ المقطع المصور الذي يوثق تعذيب جنود إسرائيليين لأسير فلسطيني من قطاع غزة في معسكر سدي تيمان سيئ السمعة العام الماضي.

وأظهر المقطع الذي أدى تسريبه إلى الإطاحة بالمدعية العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي، ووصفه نتنياهو بأنه "أكبر هجوم على العلاقات العامة" تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها، أظهر اعتداء 5 جنود بوحشية جنسيا وجسديا على أسير فلسطيني مكبّل اليدين.

وقالت الكاتبة في صحيفة هآرتس إن ما وصفته بـ"آلة السم" التابعة لليمين الإسرائيلي المتطرف تواصل استهداف الصحفي بيليغ عبر تهديده وعائلته والتحريض عليه في وسائل التواصل الاجتماعي، ورفعت لافتات في الشوارع تطالب بسجنه، لافتة إلى قيام إسرائيليين قبل أيام بإعاقة طريقه ومنعه من العبور بسيارته، وتعرضه لاستفزازات أمام منزله.

وأضافت "لقد حولوا شخصا صادقا ومسؤولا إلى عدو للشعب، وأضروا بسبل عيشه، وجعلوه رمزا، حتى يراه الجميع ويخافوا".

ونبّهت ليمون إلى أن بيليغ كفرد وصحفي، مجرد وسيلة أمام الهدف الجوهري في تقويض حرية الصحافة، مشيرة إلى أن "آلة السم" الخاصة ببث التشويهات والأكاذيب والتهديدات، تمثل شبكة ينسقها نتنياهو ووزراء ومتحدثون رسميون في وسائل الإعلام وجيش من النشطاء.

نتنياهو "مقطع التنكيل بأسير من #غزة في سدي تيمان كاذب ومفبرك".. وأهالي الأسرى يردّون بإدارة ظهورهم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/GyXN7pdfJ0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2025

وإلى جانب عملها في الترهيب، بينت الكاتبة أن الشبكة تسعى إلى تصوير الأحداث بطريقة زائفة ومشوهة، ففي حالة الصحفي بيليغ، بدأ الأمر بادعاء أنه نشر مقطع فيديو خياليا يضر بالجنود الإسرائيليين، واستمرت الكذبة بوصف الهجوم عليه على أنه "غضب شعبي" عفوي مشروع انعكس على (لوحات إعلانية، ومظاهرات، وإعاقة سيارته).

إعلان

وقالت هكذا حصل الناشط مردخاي ديفيد الذي أعاق سيارة الصحفي بيليغ على دعم الوزراء ياريف ليفين وإيتمار بن غفير والنائبة تالي جوتليف التي كتبت مخاطبة ديفيد "أنا فخورة بك وبكفاحك العنيد ضد اليسار المنافق الذي استولى على حق إزعاج السلام"، واتهمت بيليغ بنشر فيديو مزور ومضلل، وجه ضربة قاتلة للجنود المتورطين وعزز حركة حماس.