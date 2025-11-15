ثلاثة أرباع الصحفيين يفتقرون إلى الوقت أو الميزانية للتدريب على الذكاء الاصطناعي

خلص تقرير حديث لمنصة "ترينت" المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى أن 3 أرباع الصحفيين يفتقرون إلى الوقت أو الميزانية اللازمة للتدريب على الذكاء الاصطناعي، وفق موقع جورناليزم المتخصص بمواكبة تطورات مهنة الصحافة.

واستنتج التقرير أن 91% من الصحفيين الذين شملهم البحث (23 صحفيا) يستخدمون الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار لأداء مهام مثل النسخ والترجمة، ولكن معظمهم يتعلمون أثناء العمل دون الحصول على تدريب رسمي.

وأكد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع على أهمية امتلاك جميع الصحفيين دراية بالذكاء الاصطناعي في غضون عام إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، بما يشمل المهارات الأساسية، مثل التحقق من المعلومات، لكن 77% من الصحفيين أشاروا إلى عدم توفر الوقت للتدريب، و73% أفادوا بأن الميزانية المخصصة لذلك ضئيلة أو معدومة.

وتعد المخاطر الأخلاقية والقانونية من أهم المخاوف، حيث أعرب ما يقرب من 3 أرباع المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على معايير غرف الأخبار وثقة الجمهور.

وكشف تقرير رويترز للأخبار الرقمية 2025 عن أن 40% فقط من الناس يثقون في الأخبار، واعتبر خبراء النسبة بمثابة تهديد وجودي.

وعلى الرغم من التحديات، يعتقد معظم الصحفيين أن المهارات الصحفية التقليدية مثل اتخاذ القرارات الأخلاقية والتفكير النقدي ستصبح أكثر أهمية مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي.