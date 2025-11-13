غوغل تحت مجهر الاتحاد الأوروبي بسبب خنق المحتوى التجاري بالمواقع الإخبارية

بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا مع شركة غوغل، بعد شكوك بتخفيض ظهور المحتوى التجاري أو الإعلاني المنشور في المواقع الإخبارية ضمن نتائج البحث على محرك غوغل.

وأعلن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي عن هذه الخطوة بعد أن كشفت المراقبة أن بعض الأخبار التي أُنشئت مع المعلنين والجهات الراعية حظيت بأولوية منخفضة من قبل عملاق التكنولوجيا الأميركي لدرجة أنها لم تعد مرئية في نتائج البحث.

وقال مسؤولو المفوضية الأوروبية إن هذه الخسارة في الظهور والإيرادات التي يتكبدها مالكو وسائل الإعلام قد تكون نتيجة لسياسة مكافحة البريد العشوائي التي تطبقها غوغل.

وبموجب قواعد قانون السوق الرقمية (DMA)، الذي ينظّم المنافسة في قطاعات التكنولوجيا، يجب على غوغل تطبيق شروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية للوصول إلى مواقع الناشرين على محرك بحث غوغل.

وبيّن مسؤولو المفوضية أن التحقيق لم يكن بشأن الفهرسة الشاملة للصحف أو تقاريرها على محرك البحث، بل حول المحتوى التجاري المقدّم من أطراف ثالثة.

ووصفوا الشراكات الإعلامية مع المؤسسات التي تبيع سلعا أو خدمات تتراوح من العطلات إلى الأحذية الرياضية بأنها ممارسة تجارية عادية، وشددوا على أهمية حضورها في سوق إلكتروني عادل مثل غوغل.

وضربت صحيفة غارديان البريطانية مثالا لإيضاح المشكلة، حين تتعاون إحدى الصحف مع شركة نايك لتقديم خصومات، ولكن غوغل تقوم "بتخفيض ترتيب النطاق الفرعي للصحيفة إلى درجة أن المستخدمين لن يتمكنوا من العثور عليه بعد الآن"، مما يؤثر على الصحف.

وقالت تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذي لسياسات الانتقال النظيفة والعادلة والتنافسية في المفوضية: "نحن قلقون من أن سياسات غوغل لا تسمح بمعاملة ناشري الأخبار بطريقة عادلة ومعقولة وغير تمييزية في نتائج البحث".

وقالت المفوضية إن المسؤولين سيطلبون من الناشرين تقديم أدلة على أي تأثيرات على حركة المرور والإيرادات نتيجة لانتهاكات مشتبه بها في الأيام المقبلة.

وأضافت ريبيرا "سنحقق في الأمر للتأكد من أن ناشري الأخبار لا يخسرون إيرادات مهمة في وقت صعب للصناعة، ولضمان امتثال غوغل لقانون الأسواق الرقمية".

وقال الاتحاد الأوروبي إنه اضطر إلى اتخاذ خطوات لحماية وسائل الإعلام التقليدية التي تتنافس الآن في السوق عبر الإنترنت، بالنظر إلى التأكيد الأخير من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في خطابها عن حالة الاتحاد، بأن "وسائل الإعلام بشكل عام معرضة للخطر" مع وصول الذكاء الاصطناعي والتهديدات الواسعة لتمويل وسائل الإعلام.

ورغم أن التحقيق يمكن أن يفرض غرامات تصل إلى 20٪ من الإيرادات، فإن المسؤولين يؤكدون أن ذلك لن يكون ممكنا إلا إذا ثبت "عدم امتثال منهجي" لدى شركة غوغل.