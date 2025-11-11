نيويورك تايمز: أزمة "بي بي سي" هي الأكثر خطورة منذ عقود

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الأزمة التي تواجهها شبكة "بي بي سي" هي الأكثر خطورة منذ عقود، مشيرة إلى أن الأزمة لا ترتبط بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدّد بمقاضاة الشبكة بمبلغ مليار دولار، بقدر ما تتعلق بأزمات مستعصية تعاني منها محطة بث عامة شهيرة تعمل في عالم منقسم بشدة.

وبيّن الكاتب في الصحيفة الأميركية مارك لاندلر أن الشبكة تتعرض للهجوم من قبل أعدائها السياسيين الذين يتهمونها بالتحيز المزمن، كما تستهدفها المؤسسات الإخبارية المنافسة والمستاءة من تمويلها العام، مضيفا أنه بفضل انتشارها العالمي تتعارض الشبكة بشكل منتظم مع الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الهند والولايات المتحدة.

واستقال مدير الشبكة ورئيس تحريرها تيم دافي، والرئيسة التنفيذية للأخبار ديبورا تورنيس، بعد أيام قليلة من صدور تقرير مفاجئ نشرته صحيفة تلغراف البريطانية كشف أن "بي بي سي" ضللت المشاهدين ودمجت بين خطابين لترامب في مقطع فيديو واحد، على نحو بدا فيه الرئيس الأميركي كأنه يدعو إلى العنف خلال أحداث الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

تحديات متعددة أمام "بي بي سي"

وقال لاندلر إن النظر إلى الاستقالات المفاجئة على أنها امتداد للضغط الذي مارسه ترامب على المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة يعدّ فكرة مغرية، لكنها جاءت كذلك بعد سلسلة من الخلافات حول تغطية "بي بي سي" لقضايا حساسة أخرى، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقضية المتحولين جنسيا.

وأضاف أن دافي، وهو مدير تنفيذي قديم في "بي بي سي" له جذور في مجال التسويق وليس الصحافة، اضطر إلى مواجهة أزمة تلو الأخرى منذ تعيينه مديرا عاما في عام 2020، حيث تعرض لانتقادات غير مرة لعدم اتخاذه إجراءات إزاء موظفين في الشبكة اتهموا بقضايا أخلاقية.

ويرى الكاتب أن الحرب على غزة جلبت لدافي مجموعة جديدة من المشاكل، إذ تعرض الفيلم الوثائقي "غزة: كيف تنجو من منطقة حرب" لانتقادات شديدة، بعد أن تبين أن والد الراوي البالغ من العمر 13 عاما هو مسؤول في حماس، وآنذاك سحب دافي الفيلم من خدمة "آي بلاير" التابعة لـ"بي بي سي"، قائلا إنه فقد ثقته به.

وفي الصيف الماضي، كان دافي مرة أخرى في موقف دفاعي عندما لم تقطع "بي بي سي" البث عن "بوب فيلان"، وهو ثنائي "راب بانك" إنجليزي، بعد أن هتف خلال مهرجان غلاستونبري الحاشد "الموت للجيش الإسرائيلي".

وحتى قبل دخول ترامب إلى الساحة، كانت "بي بي سي" تُستهدف بانتظام من قبل المحافظين، مثل بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي دعا مؤخرا إلى إقالة المسؤولين عن إنتاج الفيلم الوثائقي الذي تسبب بالاستقالات.

وخلص الكاتب إلى أنه على الرغم من الانتقادات المستمرة، فإن "بي بي سي" ما زالت تحظى بثقة المشاهدين أكثر من الشبكات الأميركية الكبرى، وفقا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث.

ويلفت لاندلر إلى أن الحكومة البريطانية قدّمت دعما مشروطا لـ"بي بي سي"، رغم أن دور ترامب في هذه الأزمة وضع رئيس الوزراء كير ستارمر في موقف حرج، إذ حاول تجنب الصراع مع الرئيس الأميركي في قضايا مثل الرسوم الجمركية والحرب في أوكرانيا.

غارديان: لا ينبغي الصمت

بدورها، أكدت صحيفة غارديان في افتتاحيتها أن تهديد ترامب بمقاضاة "بي بي سي" يأتي في أسوأ وقت ممكن، إذ إن الشبكة بلا قيادة، ومجلس إدارتها عديم الخبرة في إدارة الأزمات، ومعارضيها اليمينيين مبتهجون بالغنائم التي حصدوها.

وشددت الصحيفة على أهمية تحرك الحكومة البريطانية للدفاع عن الشبكة، وقالت "بدلا من التزام الصمت لتجنب إهانة البيت الأبيض، يجب على السير كير ستارمر الدفاع عن حرية التحرير في هيئة الإذاعة البريطانية، عليه أن يعترف باستقلالية وسائل الإعلام وسيادتها على الفضاء المعلوماتي كمسألة أمن قومي".

وحذرت من تلاشي الوعي بقيمة الشبكة ووقوع خطأ إستراتيجي أمام مواجهة المنافسة من شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، مؤكدة أن "بي بي سي" تعدّ أكثر مصادر الأخبار موثوقية في المملكة المتحدة، ومن بين الخمسة الأوائل على مستوى العالم.

وفي تحليل كتبه جيريمي بار، حذّرت الصحيفة من انتقال تهديدات ترامب لوسائل الإعلام إلى المستوى العالمي، فمنذ إعادة انتخابه قبل عام اختارت سلسلة من الشركات الإعلامية والتكنولوجية أن تسلك الطريق الأسهل بالموافقة على تسويات مهمة مع الرئيس.

وعند جمع تسويات ترامب مع "إيه بي سي" و"سي بي إس"، بالإضافة إلى القضايا المرفوعة ضد كل من شركة ميتا، وغوغل، يكون قد حصل على أكثر من 80 مليون دولار.