كاتس يمنع ضباط الجيش الإسرائيلي من التحدث للصحفيين دون موافقته

حظر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على قادة الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين من دون موافقته المباشرة، في تغيير جذري للإجراءات المتبعة منذ مدة طويلة، وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وأمر كاتس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، بإيقاف جميع المقابلات والمؤتمرات الصحفية التي يعقدها كبار القادة في الجيش مع الصحفيين، ما لم تحصل على إذن سابق منه، كما أصدر تعليمات إلى ديفرين بالحصول على موافقته على كل مؤتمر صحفي أو تحديث إعلامي.

الشروط الجديدة

وبموجب التوجيه الجديد، يجب إبلاغ كاتس بهويتي الصحفي والضابط الذي سيجري معه اللقاء، بالإضافة إلى المواضيع والمحاور التي ستُناقش.

ونقلت هآرتس عن مصادر عسكرية قولها إن الأمر صدر قبل شهر، بعد أن غضب كاتس من تقارير إعلامية اعتبرها تقلل من شأن إنجازات إسرائيل في قطاع غزة.

ويُستثنى من تعليمات وزير الدفاع الجديدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إذ يُتاح له التحدث إلى الصحفيين والجمهور من دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة.