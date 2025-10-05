3 منظمات دولية تطلق برنامجا تدريبيا لدعم الصحفيين السودانيين

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، بالشراكة مع منظمتي "إنترنيوز" ووكالة تنمية الإعلام الفرنسية (CFI)، عن فتح باب التقديم للصحفيين ومبدعي المحتوى السودانيين للمشاركة في برنامج تدريبي رقمي يهدف إلى تعزيز المهارات الإعلامية في مجال إنتاج محتوى منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التدريب في إطار مشروع "تنشيط وتعزيز وسائل الإعلام في السودان" (REM)، الذي يسعى إلى دعم الصحافة السودانية في مواجهة التحديات المتزايدة بسبب الحرب، وتحسين جودة المعلومات المتاحة للجمهور، بما يعزز دور الإعلام في بناء السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي.

سرد القصص وفهم المنصات

ويركز البرنامج الذي سيُعقد عبر الإنترنت، على تطوير مهارات السرد القصصي، وإشراك الجمهور، وتحرير الفيديو والصور، إضافة إلى فهم بيئة المنصات الرقمية، كما يتضمن البرنامج دراسات حالة تبرز كيفية استخدام الإعلام في التأثير الإيجابي داخل المجتمعات.

وسيشمل البرنامج دورتين تدريبيتين مكثفتين، تمتدان 8 أسابيع في كل من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 و2026، بواقع 3 ساعات أسبوعيا، ويحصل المشاركون في نهايتها على شهادة إكمال.

يأتي البرنامج في وقت يشهد فيه السودان أزمات متفاقمة بسبب الحرب أثرت بشكل كبير على المشهد الإعلامي، مما يبرز أهمية هذه المبادرات التي تسعى لتعزيز صوت الحقيقة وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة. بواسطة الجزيرة

ويستهدف البرنامج فئتين رئيسيتين هما الصحفيون السودانيون، ومبدعو المحتوى الرقمي من السودانيين، سواء داخل البلاد أو في الخارج.

وأكدت الجهات المنظمة أن المشروع يولي اهتماما خاصا بالشباب، مع تشجيع النساء والأشخاص ذوي الإعاقة على التقديم، بهدف بناء قدرات متنوعة وشاملة داخل المشهد الإعلامي السوداني.

معايير التقديم والاختيار

واشترطت الجهات المنظمة أن يكون المتقدم سودانيا، متمكنا من اللغة العربية، ويمتلك خبرة أو اهتماما بإنتاج محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يجب أن يكون على دراية بالسياق المحلي في السودان، وأن يلتزم بحضور الدورات وتقديم ملاحظات عن تجربته التدريبية.

إعلان

وسيتم تقييم الطلبات بناء على المؤهلات الأكاديمية والخبرات السابقة والدافع الشخصي، مع إعطاء أولوية للمرشحين الذين يظهرون التزاما بالتعلم والتطور المهني، واهتماما حقيقيا باستخدام وسائل التواصل لأغراض إعلامية وتنموية.

