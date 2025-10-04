صحف عالمية: إسرائيل ارتكبت انتهاكات بحق ناشطين من أسطول الصمود العالمي

تناولت صحف ومواقع عالمية قضية احتجاز إسرائيل لناشطين شاركوا في أسطول الصمود العالمي، إذ كشفت الغارديان البريطانية عن انتهاكات تعرض لها مواطنون أستراليون، من بينها الحرمان من الطعام ومن الحقوق الأساسية.

ولفتت صحيفة الغارديان إلى القلق الذي عبّرت عنه "الحركة العالمية من أجل غزة" بشأن ظروف الاعتقال القاسية التي يتعرض لها مواطنون أستراليون احتجزتهم إسرائيل، بعد اعتراض سفن "أسطول الصمود العالمي".

وكشفت تقارير دبلوماسية أسترالية عن أوضاع صعبة يعانيها المحتجزون في سجن النقب الإسرائيلي، ونقلت الغارديان عن مسؤولين في السفارة الأسترالية، قولهم إن " إسرائيل حرمت المحتجزين من الدواء والطعام والماء، كما مُنعوا من النوم واستخدام دورات المياه".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المعتقلين الأستراليين تعرضوا لاعتداءات جسدية، وأُجبروا على الركوع مقيدين بالسلاسل لأكثر من 5 ساعات، إضافة إلى منعهم في البداية من التواصل مع محامين".

وفي سياق متصل، سلطت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الضوء على ما وصفتها بالاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها إيطاليا دعما لأسطول الصمود العالمي، حيث خرج أكثر من مليوني شخص في أكثر من 100 مدينة يوم أمس الجمعة، ضمن إضراب عام استمر ليوم واحد احتجاجا على اعتقال النشطاء.

وأوضحت الصحيفة أن المظاهرات شهدت مواجهات مع الشرطة الإيطالية، في حين رفع المتظاهرون لافتات مناهضة لإسرائيل من بينها "لنوقف الصهيونية بالمقاومة".

كما أدان المحتجون موقف الحكومة الإيطالية من حرب غزة، ووجّهوا -تضيف الصحيفة الإسرائيلية- انتقادات حادة لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بسبب موقفها السلبي من الأسطول، معتبرين أنها تبرر العدوان على غزة بدلا من دعم الجهود الإنسانية.