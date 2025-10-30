ثلث الصحفيين ينشرون أعمالهم خارج إطار مؤسساتهم.. لماذا؟

أظهرت دراسة حديثة أن ثلث الصحفيين مبدعون، أي ينشرون أعمالهم بأنفسهم كما يبثون الأخبار والمحتوى خارج إطار المؤسسات الإعلامية التقليدية، مدفوعين بالحرية التحريرية لا بالمكاسب المالية.

واستنتجت الدراسة التي أجرتها منصة "موك راك" أن 522 صحفيا من بين 1515 شملهم الاستطلاع عرّفوا أنفسهم كصحفيين مبدعين، وكان معظم الصحفيين المشاركين من الولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من المملكة المتحدة وكندا والهند.

وقال نصف الصحفيين المبدعين إنهم ينشرون أعمالهم بأنفسهم منذ أكثر من 5 سنوات، مما يشير إلى أن ما يعرف بالصحافة الإبداعية ليست جديدة أو عابرة، وفقا لمعدّ الدراسة الصحفي مات ألبسي.

وقال ألبسي "إنه قطاع أكثر رسوخا في عالم الصحافة مما كنت أتوقع، فهذا أمر يقوم به الصحفيون وينجحون فيه إلى حد ما منذ 5 سنوات على الأقل".

ما دوافع الصحفيين المبدعين؟

وكان السبب الرئيسي الذي يدفع الصحفيين للنشر الذاتي هو "الحرية الإبداعية أو التحريرية"، حيث اختار 57% منهم ذلك كدافع رئيسي لهم، في حين قال 13% منهم إنهم مدفوعون بـ"العلامة التجارية المهنية أو التطوير الوظيفي"، وأفاد 9% فقط توجههم للنشر خارج مؤسساتهم من أجل زيادة الإيراد المالي.

وقال معظم الصحفيين المبدعين (75%) إنهم يغطون مواضيع مشابهة لموضوعات عملهم الرئيسي في وسائل الإعلام التقليدية.

ويرى ألبسي أن النتائج تشير إلى أن المبدعين يسعون لسرد قصص لا يمكنهم سردها في غرف الأخبار التي يعملون بها.

وقال عدد محدود جدا من الصحفيين الذين ينشرون أعمالهم بأنفسهم إنهم يحققون دخلا من ذلك، إذ أفاد 6% فقط أنهم يكسبون دخلا كاملا من النشر الذاتي، وقال 10% آخرون إنه يشكّل ما لا يقل عن نصف دخلهم، في حين بيّن ما يقرب من 40% أنهم لا يكسبون أي أموال من نشرهم أعمالهم.

أعداد متابعي الصحفيين المبدعين

وأظهرت الدراسة أن معظم الصحفيين المبدعين لا يحظون بقاعدة مشتركين كبيرة، إذ يمتلك 9% فقط أكثر من 50 ألف مشترك عبر جميع المنصات، في حين يبلغ عدد متابعي 40% من الصحفيين المبدعين أقل من 1000 متابع، ولدى 78% منهم أقل من 10 آلاف مشترك، مما يعني أنهم "مؤثرون صغار".

واعتبر ألبسي النتائج دليلا على الفجوة في المهارات، لافتا إلى أن الصحفيين الذين ينتمون إلى خلفيات إخبارية تقليدية ربما لم تتح لهم فرص كثيرة لاكتساب مهارات وخبرات في مجال الأعمال، وأضاف "أعتقد أنهم لم يعتادوا بعد على إدارة أعمالهم الخاصة".

وبيّنت الدراسة أن المواقع الشخصية والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني هي أكثر الأشكال شيوعا بين الصحفيين المبدعين، تليها مواقع إنستغرام ولينكد إن وإكس، وقال 34% منهم إنهم ينشرون من قصتين إلى 4 قصص أسبوعيا.

وتأتي الدراسة في وقت تفقد فيه الولايات المتحدة آلاف الوظائف في مجال الصحافة، ويزداد استهلاك الجمهور للأخبار خارج وسائل الإعلام التقليدية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي.

ويخلص معدّ الدراسة إلى أن الصحافة الإبداعية توفر فرصة لملء الكثير من الفجوات التي تركتها المؤسسات الإخبارية التقليدية، ويختم ألبسي "أعتقد أنه بسبب ذلك، سنستمر في رؤية هذا القطاع ينمو على مدى السنوات الـ5 أو الـ10 أو الـ15 المقبلة".