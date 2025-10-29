%9 من مقالات الصحف الأميركية كُتبت بواسطة الذكاء الاصطناعي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ميريلاند الأميركية، أن قرابة 9% من المقالات التي نشرتها الصحف الأميركية خلال 3 أشهر من صيف العام الجاري، كُتبت كليا أو جزئيا بوساطة الذكاء الاصطناعي.

واستخدم الباحثون أداة الكشف عن الذكاء الاصطناعي "بانغرام" (Pangram) لتحليل 186 ألف مقال نشرتها 1500 صحيفة على الإنترنت بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2025.

ووجدت الدراسة أن قرابة 90% من المقالات التي جرى تحليلها كتبها بشر، في حين كُتب نحو 5% منها بوساطة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل وقرابة 4% بشكل جزئي.

معظم المقالات المولدة في الصحف الصغيرة

وأظهر البحث أن استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام المحلية الصغيرة أعلى بكثير مقارنة بالصحف الكبرى، إذ صُنف قرابة 1.7% من المقالات في الصحف التي توزع أكثر من 100 ألف نسخة على أنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي أو مختلطة، مقابل 9.3% في الصحف الصغيرة.

وأرجع الباحثون سبب ذلك إلى الموارد المحدودة المتوفرة لدى الصحف الصغيرة والتي تضطرها إلى اللجوء للذكاء الاصطناعي، في حين أن الصحف الكبرى تفرض قيودا تحريرية أكثر صرامة على الأتمتة.

الموضوعات التي كُتبت بالذكاء الاصطناعي

وكان استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر شيوعا في موضوعات المقالات مثل الطقس (27.7%) والعلوم والتكنولوجيا (16.1%) والصحة (11.7%)، في حين كانت المعدلات أقل في المقالات المتعلقة بالحرب (4.3%) والجريمة والقانون والعدالة (5.2%) والدين (5.3%).

وحلل الباحثون 100 مقال أُبلغ عن استخدام الذكاء الاصطناعي فيها يدويا، ووجدوا أن 5 منها فقط كشفت عن ذلك.

وأشارت الدراسة إلى احتمال أن تكون المقالات المترجمة بالذكاء الاصطناعي قد صُنفت خطأ على أنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي، لكنها قالت: إن التحقق يشير إلى أن المقالات المكتوبة بوساطة البشر لا تزال تُعرف أنها بشرية حتى بعد الترجمة الآلية.

ودرس الباحثون مجموعة فرعية من مقالات الرأي المكتوبة بين عامي 2022 و2025 في صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال.

ووجدوا أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يزال منخفضا فيها مقارنة بالمقالات الإخبارية، ولكنه "ارتفع بشكل حاد" منذ انتشار روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من 0.1% في عام 2022 إلى 3.4% في عام 2025.

وكان استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر شيوعا بين كتاب المقالات المساهمين، مقارنة بالصحفيين والموظفين العاملين بدوام كامل في المؤسسة، ولم يصرّحوا باستخدامه بشكل شبه كامل، بحسب الدراسة.